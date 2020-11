La primera actriz Ada Carrasco fue abuela de Magda Rodríguez

Tras la muerte de Magda Rodríguez muchos se han dado cuenta que la productora pertenece a un linaje de actrices muy populares en México, ya que es hija de Malena Doria y nieta de la primera actriz de la Época de oro Ada Carrasco considerada una mujer con mucho talento, por lo que pocos sabían que era abuela de la productora.

Ada Carrasco nació el 14 de septiembre de 1912 en la Ciudad de México y desde muy joven se interesó por el mundo de la actuación, su primer acercamiento al arte fue en el teatro con la obra de teatro La Culta Dama en 1951, fue a partir de esa participación que se dio cuenta de que el espectáculo era para ella.

En su repertorio actoral destacaron telenovelas como El Abuelo y Yo, Amor en Silencio, Rosa Salvaje, Pobre Juventud y Vivir Enamorada entre otros proyectos con los cuales se hizo ganadora al premio Mejor primera actriz en 1993, dejando en claro que era una mujer muy talentosa en toda la extensión de la palabra.

Para quienes no conocen del todo a Ada Carrasco hizo una icónica participación en la telenovela Marimar en 1994, donde encarnó a Mamá Cruz, abuela de Marimar (Thalía), dicho personaje fue uno de los más queridos pero solo dura unos cuantos capítulos, ya que muere en la trama, pero el mismo día que se transmitió la escena de su muerte falleció víctima de un infarto agudo de miocardio el 5 de abril de 1994 a los 81 años de edad.

Aunque pocas veces Magda Rodríguez mencionó a su abuela en entrevistas del pasado, muchos han notado el gran parecido que había entre abuela y nieta, incluso con la bisnieta Andrea Escalona, quien es una de las mujeres más bellas de las redes sociales.

El fallecimiento de Magda Rodríguez sigue dando de que hablar en el mundo del espectáculo, ya que fue de manera repentina, incluso muchos de sus colegas siguen en shock, ya que el día que murió Magda Rodríguez se iba a ver con la productora Carla Estrada con quien creo una gran amistad.

O sea nunca me hubiera imaginado que iba hacer el último cumpleaños que íbamos a compartir en los últimos años, pasamos el cumpleaños de ella, el cumpleaños mío, el cumpleaños de Arturo y de Diego juntos y lo festejábamos en un lado o en otro, dijo Carla Estrada... Yo la iba a ver ayer, porque me fui andar en bicicleta con Arturo Mezquite y me dice vamos a comer, dijo Carla Estrada para el programa Hoy.