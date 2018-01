La primera actriz María Victoria estuvo a punto de morir

María Victoria, confesó ante las cámaras de 'Ventaneando', que estuvo a punto de morir debido a una fractura de cadera.

La primera actriz sufrió un fuerte golpe de cadera, tras las heridas que sufrió una bacteria invadió esas zonas y estuvo ochos meses en casa y hospitales.

"Por qué creen que me caí para eso no se estudia, me resbalé y me rompí la cadera en tres fracturas entonces por eso me ve así".

El también cantante duro mucho tiempo en reposo debido a las lesiones que sufrió cuando intentaba bajarse de su cama y de repente resbalo.

Hermosas Grandes actrices @danielaromoweb #MariaVictoria Una publicación compartida por FansDeGuatemala (@romo_gt) el Dic 9, 2017 at 7:01 PST

"Me operaron porque además me salió una bacteria que es muy peligrosa porque esa desecha mucha pus en el cuerpo y a mí se me fue todo al hombro y me volvieron a operar y ya estoy bien gracias a Dios".

La carrera de María Victoria empieza en la famosa Época de Oro del cine mexicano donde protagonizo varias telenovelas y comedias mexicanas, la actriz nació el 26 de febrero de 1933 Guadalajara, Jalisco, uno de sus personajes más emblemáticos fue el de "Inocencia", en "La criada bien criada".

Con información 'Ventaneando'