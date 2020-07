La primera generación de ‘La Academia’ junta en show virtual

Culiacán, Sinaloa. Como dice el dicho, “recordar es volver a vivir”. Con gran emoción, carisma y, desde luego, esa personalidad que los ha llevado a conquistar a su público desde hace 18 años, los exacadémicos de la primera generación del reality show La Academia se reúnen para ofrecer su talento y su entrega al público a través de un show virtual llamado Juntos desde Casa.



En entrevista vía online para EL DEBATE, Estrella, Laura y Raúl Sandoval expresaron su felicidad de estar juntos de nueva cuenta y cantando para todos sus fans, que los han seguido desde sus inicios, por medio de un streaming en donde el público podrá revivir y compartir nuevamente su talento, que los ha acompañado desde el inicio de su carrera.

Han pasado 18 años desde que se formó la primera generación de La Academia, ¿cómo han estado?

Estamos muy contentos con estos 18 años en los que nos vieron crecer, desde que nos levantábamos hasta que nos dormíamos, qué pensábamos, cómo cantábamos, todo; nos conocen y eso ha hecho que tengamos una cercanía especial con el público que nos sigue. Y ahora, en esta ocasión, con este proyecto estamos de nuevo en los escenarios, ahora de una manera muy íntima el poder estar con la gente; entonces, pues estamos muy agradecidos con el público, que tiene ya muchos años siguiéndonos.



Hay gente que ha sido muy fiel en estos 18 años de carrera.

Emprender este nuevo modelo musical, una manera que nos está tocando vivir en estos conciertos online, la respuesta de la gene ha sido muy linda. Ya nos estaban pidiendo un show.



Cuéntenme sobre este show virtual Juntos desde Casa, ¿cómo será la dinámica?



La dinámica va estar superpadre y bonita, porque, primero cada quien vamos a elegir lo que vamos a cantar durante el tiempo; mientras no estemos cantando, vamos a estar chateando e interactuando con el público. Esto regularmente no se puede hacer en los conciertos presenciales, y creo que es un plus que estamos ofreciendo. Lo hacemos porque estamos muy agradecidos con el público y hay una parte muy padre que nos ha sucedido a todos en general, a los 14 compañeros, que somos un eslabón familiar de recuerdos.

Cada vez que nos presentamos en algún lugar, siempre se nos acerca alguien y nos dice “te recuerdo mucho y se me viene a la mente mi papá, mi mamá, que ya no están, que siempre te apoyó”, entonces, nos gusta mucho hacer esto. Y ahorita es el momento para volvernos a reunir y ahorita todos se van a reunir en familia para disfrutar este show a través de un móvil o una Smart TV para poder verlo y estar divirtiéndose.

Al final de cuentas, queremos que todos la pasen bien, que se olviden de los problemas, de las situaciones que estamos viviendo y ese es el objetivo principal de este reencuentro.



¿Para este show se les hizo la invitación a todos los que fueron parte de esta generación?



Desde luego. Se les hizo llegar a todos la invitación para este show. La verdad, a mí me llama la atención que hay gente que dice “qué mala onda que no invitaron a tal”, y los que no están es por alguna razón personales o profesional que tengan, pero hay público que nos quiere ver, y no porque no estén algunos nos vamos a negar a hacer estas cosas; entonces, son decisiones, pero la realidad es que sí se les ha hecho la invitación a todos y siempre nos dicen que no. Sí se les ha comunicado, pero a nadie se le forzará. Aquí todos somos uno, un solo proyecto y, pues, las decisiones se respetan.

¿Como han visto esta evolución de la televisión con las redes sociales?

Esto empezó como un experimento. Era obvio que en un momento íbamos a llegar con esta tecnología, una herramienta muy grande e importante. Se me hace algo maravilloso porque ya las redes sociales nos acercan más al público, es literal, directo. Y tiene sus pros y sus contras: creo que tiene la evolución y revolución que nos ha llegado a acercar a la gente, pero también nos ha hecho más difícil que más gente nueva quiere estar con nosotros. Antes era un solo medio, que era las televisiones, ahora hay muchas plataformas; pero una vez que la persona te quiere seguir, es más cercano, porque te siguen, te hablan y es más fácil estar en contacto con ellos.



¿Dónde adquirir los boletos?



El evento será el 25 de julio a las 21:00 horas. Los boletos se pueden adquirir en la plataforma boletia.com con un costo de 113.00 pesos, el mismo día del show no se venderán los pases. El concierto se verá a través de la página neerme.tv.