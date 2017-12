La primera posada de la pequeña Aitana Derbez

Las posadas navideñas son toda una tradición en nuestro país y aunque en Estados Unidos también hay mexicanos ellos mismos se encargan de mantener viva la tradición.

El actor Eugenio Derbez y su esposa la también cantante Alessandra Rosaldo aunque viven en Estados Unidos se han encargado de inculcarle a la pequeña Aitana dicho festejo y que no pierda la costumbre de sus raíces mexicanas.

Y es que el actor presumió en redes sociales la primera posada navideña de la pequeña, el orgulloso padre compartió en Twitter:

"Invitaron a Aitana a su primera posada!!!" junto al hashtag "Tradiciones Mexicanas".

En el video se escucha a Derbez animando a la pequeña para que golpee la piñata además de cantarle la típica canción

Cabe meniconar que muchas veces le han preguntado a Eugenio Derbez qué hace en sus ratos libres, y contesta con la verdad. Lo que más le gusta, sin duda alguna, es estar con su familia y apapacharla.

El actor sorprende en Instagram con una tierna imagen en la que aparece con su pequeña hija Aitana, divirtiéndose en la alberca de casa.



"Tocó fin de semana de papá soltero mientras @alexrosaldo está cantando Tlaxcala" escribe en ella.

No cabe duda que Derbez es un papá consentidor, y prueba de ellos es la fotografía en la que aparece pasando momentos especiales con su hija.

Y sus seguidores no tardan en enviarles tiernos mensajes.

"Que bonito", "Que padre momento", "Súper padre. ¡Que guapo!", "Papá chulón" y "Muero de ternura con esta imagen", señalan algunos escritos.

Cambio de imagen.

Derbez recientemente apareció en público luciendo más delgado y con cambio de imagen.

Él y su esposa Alessandra Rosaldo asistieron al lanzamiento de Pantaya, una nueva plataforma streaming, en Los Ángeles y allí dejó ver su nueva imagen.

El futuro abuelo (su hija Aislinn espera su primer bebé) luce moderno y juvenil con un corte de pelo recortado de los costados y degrafilado en la parte superior.

Eugenio Derbez y su cambio de look/Instagram

Al evento asistieron otros famosos, entre quienes destacaron Jacky Bracamontes, Maite Perroni, Erick Elías y Aarón Díaz.

Sale en "Geotormenta".

Derbez forma parte del elenco que participa en la cinta "Geotormenta", la cual se exhibe actualmente en cines de todo el mundo.

En dicha trama, dirigida por Dean Devlin, el actor hace el papel de un ingeniero de robótica y la trama gira en torno a el futuro de la humanidad, en el sentido de que podrá detener los desastres naturales gracias a la tecnología satelital.

No más huracanes, no más terremotos, no más tsunamis. Adiós, calentamiento global.

En "Geotormenta" participan Gerard Butler, Andy García, Abbie Cornish, Ed Harris y Daniel Wu.



En entrevista con la prensa internacional, Derbez, protagonista de otras historias en cine como "¿Cómo ser un latin lover?", señaló:

“Gerard es un tipazo. Todo el tiempo está jugando. Una vez nos dijo: ‘Vamos a entrar al set caminando como pingüinos. No me dejen solo porque me regañan’. Y ahí fuimos. Pocas veces me ha tocado trabajar tan a gusto como en esta producción. Nadie gritó, no hubo nada de tensión.”

Con información La Verdad