La princesa Anne Hathaway: películas en las que ha interpretado a princesas

Estados Unidos.- Un día como hoy pero de 1982, en la ciudad de Brooklyn, Nueva York nació la hermosa e inigualable Anne Jacqueline Hathaway, mejor conocida como Anne Hathaway, la actriz que hace 19 años robó el corazón de muchos, entre ellos, los de la critica cinematográfica, cuando dio vida a MiaThermopolis en la película de Disney The Princess Diaries. Y que mejor manera de festejar sus 38 años de vida repasando algunos de sus papeles más emblemáticos en producciones cinematográficas llenas de fantasía ¡Empecemos!

Es innegable que, para todas aquellas personas que hayan nacido entre principios y finales de los 90´s, el papel con el que más relacionan a Anne Hathaway es el de Mia Thermopolis, aquella joven torpe y poco agraciada físicamente que de un momento a otro recibe la visita de su abuela paterna informándole que es la heredera del reino de Genovia.

En el año 2001, los espectadores tuvieron la oportunidad de ser participes de los inicios de la gran Hathaway en The Princess Diaries (El diario de la princesa), película en la que encarnaba a una tímida y desalineada adolescente que vive en la ciudad de San Francisco en un antiguo departamento de bomberos con sus madre, su vida da un giro de 180° cuando su abuela hace acto de presencia para llevarla a que gobierne Genovia, reino que por herencia de su padre le pertenece.

En esta historia el personaje de Hathaway tendrá que hacerle frente a diversas situaciones, algunas comunes y otras no tan comunes para una adolescente: el amor, la responsabilidad, la amistad y la familia. El papel de la princesa Thermopolis le valió a Hathaway que la revista People la reconociera como una de las grandes estrellas descubiertas en 2001.

Tres años más tarde, en el 2004 Anne aparecería en Ella Enchanted, película basada en la novela de Gail Carson Levine. En esta ocasión a Hathaway le tocaría dar vida a Ella Defrell joven que fue bendecida por el hada Lucinda con el don de la obediencia, por lo que Ella deberá obedecer, sin poder evitarlo, todos los mandatos que le ordenen.

Sin embargo, más que un don, el tener que obedecer todas las ordenes se convierte en un martirio para Ella luego de que su madre falleciera y su padre se casara con la Dama Olga, quien tiene dos hijas que al descubrir el secreto de Ella la obligan a hacer cosas que ella no quiere hacer.

En esta producción cinematográfica, el personaje de Anne Hathaway se verá rodeada de seres fantásticos y sobrenaturales, como elfos, ogros y gigantes. También encontrará el amor en el príncipe Charmont (Hugh Dancy), mismo que es el heredero del reino de Frell. Entre los dos deberán enfrentarse al tío de Charmont, el rey Edgar.

En el mismo 2004, Hathaway volvería a aparecer en la pantalla grande bajo la piel de Mia Thermopolis en la secuela de The Princess Diaries, The Princess Diaries 2: Royal Engagement. Esta vez la princesa Mia deberá aceptar que algún día tendrá que gobernar el reino de Genovia, por lo que se verá obligada a prepararse para sumir tal responsabilidad a través de distintas actividades donde deberá probar que es digna de llevar la corona en su cabeza, entre ellas andar a caballo y hacer tiro con arco.

Sin embargo, esas pruebas serán nada contra la máxima regla que indica que para asumir el papel de reina deberá casarse antes. Esta será la consigna que pondrá a prueba las facultades de Mia, ya que tal parece que ella aún no está preparada para darle el sí a algún hombre, sobre todo porque no se encuentra enamorada de ninguno.

En el 2010, Anne Hathaway figuraría en la película de fantasía Alice in Wonderland (Alicia en el país de las maravillas) dirigida por el aclamado director Tim Burton e inspirada en las novelas del escritor británico Lewis Carroll y en la película animada de Disney de 1951. Esta vez a Hathaway le tocaría dar vida a Mirana "la Reina Blanca", la verdadera reina de Infratierra, hermana de Iracunda (Helena Bonham Carter) ), la malvada Reina Roja y mandamás del Ejército Rojo.

Anne en el papel de Mirana interpretará a una joven y bella reina a la que su propia hermana le arrebató la corona. Mirana se mueve con gracia, en momentos parece que está bailando. La caracteriza la bondad y la franca preocupación por las criaturas que habitan en su mundo. Ella ayuda a Alicia (Mia Wasikowska) a derrotar a la Reina Roja al darle la armadura que complementa a la Espada de Vorpalina con la que mata al Jabberwocky (Galimatazo).

En el 2014 Anne volvería a ponerse el traje de la Reina Blanca en la película Alice Through the Looking Glass (Alicia a través del espejo). En esta ocasión se dará a conocer el por qué de la rivalidad entre la Reina Blanca y la Reina Roja a través de una anécdota impactante.

Princesa no, pero fantástica sí

Por último, en el 2020, Anne Hathaway interpretaría a La Gran Bruja en The Witches (Las Brujas), el remake de The Witches de 1990, ambas producciones basadas en la novela de Roald Dahl con el mismo nombre. Anne, en el papel de La Gran Bruja, daría vida a la gran líder de las brujas que odian a los niños, por lo que buscan exterminarlos a como de lugar.