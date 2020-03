La promesa de amor que Mauricio Ochmann no cumplió a Aislinn Derbez

Luego de darse a conocer la separación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann una de las parejas que en su momento eran las más solidas del medio espectáculo, hoy en día esta siendo cuestionada.

Resulta que muchos de los internautas comenzaron a recordar los mensajes que el actor compartía en redes sociales donde le recordaba a la hija de Eugenio Derbez que ella era la mujer de su vida, y seguirían juntos por siempre, pero todo se vino abajo.

Pues los fans aseguran que el amor le duró poco a Ochmann pues desde la última fiesta de su hija a Kailani, se le vio muy alejado de Aislinn por lo que comenzó a circular el rumor de que los actores estaban tomando terapia de pareja, incluso Aislinn dijo hace unos días que ellos estaban muy bien, pero resultó todo lo contrario con el polémico anuncio.

Hasta donde yo sé el durmió en mi casa anoche, se despertó me habló super bonito, me saludó se despidió me dijo mucha suerte, dijo Aislinn en una entrevista para el programa Hoy.