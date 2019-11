La próxima temporada de Los Simpson será la última de la serie

Danny Elfman, creador y compositor del tema de apertura de la famosa serie animada estadounidense, Los Simpson, anunció que el final de esta popular caricatura está más cerca de lo que creemos, pues en sólo un año estaríamos diciéndole adiós a Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie, y sus épicas aventuras.

Fue durante su participación en el podcast de la web Joe.ie, en donde el compositor del tema de la serie y en su mayoría de algunas bandas sonoras de las películas de Tim Burton, reveló que pronto le diremos adiós a esta familia amarilla.

Al momento de ser cuestionado sobre el futuro de la serie, debido a las constantes críticas y negativos comentarios por parte del público por la supuesta pérdida de calidad y contenido de las últimas temporadas, éste lanzó una desconcertante respuesta.

Bueno, por lo que he oído, su final está cerca. Por lo tanto, ese argumento también se zanjará. No lo sé con certeza, pero he escuchado que la serie está en su último año", reveló Danny Elfman.