"La próxima vez intentaré dártelo", Suga de BTS perdió uno de sus anillos; el relato de la ARMY que lo halló

¿Te imaginas ir a un concierto de BTS y encontrarte el anillo de alguno de sus integrantes? Esto le pasó a una afortunada ARMY hace unos años en Berlín, Alemania; se encontró uno de los anillos del rapero, compositor y productor surcoreano Min Yoongi, mejor conocido como Suga. Esta fan espera el regreso de "Los chicos a prueba de balas" a la capital alemana para devolvérselo.

En su cuenta en Twitter @Jimin_Fairy1412 compartió un hilo con la historia sobre cómo halló uno de los anillos de Suga de BTS. Todo ocurrió el 17 de octubre de 2018, hace ya tres años. Esta fan asistió a uno de los dos conciertos en el Mercedes-Benz Arena de Berlín, Alemania, como parte del "Love Yourself World Tour".

"Bien chicos, tengo el anillo 'A' de Suga", así comienza su relato. "Se siente como un sueño. BTS dice que quieren venir a Alemania el próximo año, así que quiero mantenerlo hasta el próximo año para devolvérselo a Suga, porque todo fue tan rápido que ni siquiera me di cuenta de la situación".

Ella estaba junto a su mejor amiga en la zona VIP; en una parte del concierto Yoongi usó en su mano derecha cuatro anillos que formaban su nombre artístico, Suga. El anillo con la letra "A", lo perdió al momento de vaciar una botella con agua hacia el público; posteriormente arrojó la botella y accidentalmente dicha joya, también "salió volando".

La botella cayó detrás de la fan antes mencionada; otra ARMY tomó la botella que había lanzado Suga. Momentos después Jungkook estuvo frente a ella: "salté mucho porque soy pequeña, probablemente no podría verlo".

Al estar saltando poder ver al Golden Maknae de BTS, pisó algo duro "y pensé: 'Dios mío, es la tapa de la botella de agua', la puse en mi bolsillo y no la miré en absoluto". Ya se imaginarán que era realmente eso que pisó.

"Al final del concierto me meto las manos en los bolsillos y siento que la 'tapa de la botella' tiene un agujero en el interior, no es liviana como el plástico. Ahora no sé cómo explicar esto, simplemente no pude pensar en eso y no me atrevo a mirarlo, porque es el anillo de Suga".

Fuera de la arena cuando el ARMY se iba tras el concierto, miro la cosa en mi bolsillo y era realmente el anillo 'A' de Suga. Dios mío, estaba en shock, no pude decir nada por qué se siente como un sueño.

Al final de aquel concierto en Berlín, Alemania, Yoongi comentó que había perdido uno de sus anillos; las fans en la zona VIP lo buscaron sin tener éxito. Muchas querían ser la ARMY que hallara el anillo de Suga.

Al llegar al hotel esta fan pudo procesar toda esta emoción: "me di cuenta de todo y grité, estaba tan feliz, pero realmente quiero devolvérselo cuando él lo quiera de vuelta, espero poder volver a verlos, tuve el mejor día de mi vida gracias a BTS. Gracias por este maravilloso concierto, gracias por su arduo trabajo".

Aclaró que ninguna persona fue lastimada con el anillo; en su relato manifestó que guardará la joya hasta que BTS vuelva a Berlín, Alemania, para devolvérselo a su dueño.

Lo siento mucho Yoongi por no poder devolvértelo. Debería haber mirado en mi bolsillo antes, la próxima vez intentaré dártelo. Espero que vengan a Alemania de nuevo y se diviertan mucho.

Así como ella, muchísimas fans alrededor del mundo esperan un nuevo tour de BTS. Mientras tanto "Los Príncipes del Pop" se preparan para "BTS Permission to Dance on Stage-LA", una serie de cuatro conciertos presenciales que darán (27 y 28 de noviembre, 1 y 2 de diciembre) en el SoFi Stadium ubicado en Inglewood, ciudad en el condado de Los Ángeles, California.

