México.- Alrededor de 40 años de carrera respaldan a la cantante, empresaria y actriz mexicana Thalía, uno de los grandes íconos de México que no deja de sorprender al público, quien ha cautivado con su gran talento y personalidad, así como por mantener una apariencia joven que le ha valido bastantes halagos.

La reconocida figura mexicana no para de hacerse presente en las redes sociales, espacio que utiliza para mantenerse en contacto cercano con sus fieles seguidores y publicar todo tipo de contenido, pero, sin duda, son sus fotografías y videos luciendo tan hermosa como siempre las que han cautivado a todos.

Sodi Miranda parece no ser afectada por el paso del tiempo y es que cada vez luce mejor. Con sus recientes publicaciones en Instagram, Thalía ha demostrado ser una de las figuras del mundo del espectáculo que logra mantenerse joven, a pesar de tener 50 años de edad.

La prueba de que los años no pasan para Thalía, sigue luciendo muy joven a sus 50. Foto: Instagram

Una fotografía que se ha destacado en su perfil de Instagram es una del detrás de cámaras de la grabación de su sencillo 'Estoy soltera', en colaboración con Leslie Shaw y Farina, donde luce un juego negro de lencería que marca a la perfección esa diminuta cintura que la caracteriza y ha sido algo icónico en su persona.

Thalía posa muy coqueta con su atrevido atuendo y desata los mejores comentarios, en los que se destaca lo bien que luce a su edad. Las fotografías fueron la prueba definitiva que para la cantante mexicana los años no pasan y sigue luciendo como lo hacía hace 25, cuando su carrera iba en ascenso y se colocaba como una de las cantantes femeninas más importantes del país.

Cerca de alcanzar el medio millón de me gustas, la intérprete de temas como 'Manías', 'Amore mio', 'Te perdiste mi amor', 'No me enseñaste', Equivocada', y muchos más éxitos, se muestra agradecida por el apoyo que sus fanáticos le han brindado a lo largo de su carrera artística.

Dentro sus grandes éxitos en el mundo del entretenimiento se encuentran títulos como María Mercedes, Marimar, María la del barrio y Rosalinda, mientras que en el ámbito musical tiene álbumes como Thalía, Love, En éxtasis, Amor a la mexicana, Arrasando, Habítame siempre, y más recientemente, Desamorfosis.

Leer más: "Lo único bueno de México vs Costa Rica", Maribel Guardia de lo más coqueta en apoyo de los equipos