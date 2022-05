La que de amarillo se viste... Aleida Núñez cautiva a sus seguidores al usar entallado mini vestido

En este melodrama producido por Salvador Mejía , Aleida Núñez interpreta a Selena Recuero , una mujer atrevida, apasionada y sensible .

"Super hermosa, ese color te queda espectacular, te marca una estupenda figura", "por favor cásate conmigo, yo sí me caso contigo, mi amor platónico, eres mi princesa", "espectacular mujer", "la mujer más bella del planeta ❤️", "divina", "la creación más hermosa del universo", "que mujer tan elegante", "preciosa" y más, son los halagos que sus fieles seguidores le han escrito en su post.

Aleida Núñez puso en práctica el conocido dicho: quien de amarillo se viste, o de su belleza confía o de sinvergüenza se pasa . No nos queda la menor duda de que la actriz de telenovelas, de 41 años de edad, es una mujer muy segura de sí misma. Sabe muy bien que la vida la privilegio al dotarla, además de talento, con gracia y belleza.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.