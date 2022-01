¡La quiere en la cárcel! Alfredo Adame demandará a la polémica Laura Bozzo, por trata de personas

Hace unos días reapareció ante los medios de comunicación y dijo al respecto: "yo tengo la suerte de tener abogados que realmente se están ocupando del caso y han presentado las pruebas que se han requerido para demostrar que nuca hubo un tipo de depositario ilegal, es más en algún momento yo ofrecí la casa y me la negaron".

Leer más: Artistas que no sabías que eran sinaloenses

Por otra parte, recordemos que el 2021 fue muy caótico para Laura Bozzo . Las autoridades mexicanas giraron una orden de arresto , debido a unos problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ; ante un amparo que solicitó, de momento no puede ser detenida.

Alfredo Adame comentó que los cómplices de la conductora de televisión, al saber que él estaba investigando dicha situación, huyeron del país. "Uno que era el novio, Cristian, y el otro, Martín, que en cuanto dije que sabía eso y me puse a investigar, salieron corriendo de México".

Asimismo, mencionó ante la prensa de espectáculos , que hay 19 personas que no regularizaron sus papeles y todavía andan trabajando en nuestro país. "El asunto era que les decían: 'vente a trabajar a México de productor asociado', entonces lo traían con un boleto que lo ponían Martín y Cristian, le decían que de productor asociado iba a ganar 100 mil pesos, un sueldo razonable".

Según Alfredo Adame, Laura Bozzo en complicidad con su ex novio Cristian Zuárez y de otra persona , trajeron a México a varias personas procedentes de Perú con una visa de turista, los ponían a trabajar en su programa y se quedaban con el dinero ganado.

"Ya está todo listo, nada más que asome la cabeza y va", expresó el ex conductor del programa "Hoy", quien hará la denuncia ante las autoridades correspondientes "y ya la Fiscalía se encargará de investigar".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.