La razón por la que Angélica Vale subió de peso fue un problema hormonal, revela: "Nadie me creía"

Feliz de poco a poco ir recuperando su figura de antes, la actriz Angélica Vale señaló no estar haciendo dieta ni ejercicio, pues lo suyo no era un problema de alimentación.

Al término de su segundo embarazo, Angélica Vale se vio con dificultades para volver a su peso de antes, pero por más que se sometía a rigurosas dietas permanecía igual que como estaba embarazada.

Y es que, contó la actriz, su cambio de apariencia no fue debido a que se estaba alimentando mal, sino que las hormonas del embarazo no le permitían bajar nuevamente de peso.

Con el tiempo, Angélica Vale presume que finalmente está recuperando su figura de antes. Según reveló a Ventaneando, su sobrepeso no era más que producto de un cambio hormonal.

“Lo dije hace algunos años y nadie me creía. Todo mundo pensó que me lo había comido (a su bebé) pero no, el problema fue un rollo de hormonas que me dieron con mi último embarazo”, dijo. “No podía bajar de peso dejando de comer algo que no había comido, porque no había engordado por haber comido mucho”.

La sorpresa la dio al mencionar que para recuperar su figura de antes no se está esforzando demasiado, sino que su cuerpo está comenzando a normalizarse después del problema hormonal que tuvo desde hace seis años de su último embarazo.

“No estoy haciendo nada, verdaderamente, tengo que decirlo, no me porté nada bien en la pandemia, y empecé a bajar de peso. Ya estoy regresando a mi peso normal, cosa que me da mucho gusto”.

Agregó: “Después de seis años. No manches, Daniel va a cumplir 7 en agosto, ya era hora de que las hormonas dijeran 'ya no se va a embarazar, vámonos', ya se dieron cuenta”.

Si bien su peso es algo que ahora ya no preocupa a Angélica Vale, en un momento sí fue así, especialmente en su regreso a los escenarios luego de tener a su segundo hijo. Había sido un productor quien le dio una gran lección al hacerle ver que de su figura no dependían ni su talento ni las ganas que el público tiene de verla en teatro.

“Llegué a un momento en mi vida en que me di cuenta que a la gente no le importa mi peso, eso me lo enseñó Morris Gilbert (...) Me dijo ‘Angélica, ¿el teatro estaba lleno sí o no? ¿Entonces de qué te preocupas?... La gente te quiere independientemente de tu peso’”.