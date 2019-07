La razón por la que Carlos Trejo y Alfredo Adame se odian

Muchos se han preguntado como surgió el pleito entre Carlos Trejo y Alfredo Adame, para los que no saben ambos famosos trabajaron juntos hace muchos años cuando el también histrión era conductor en el programa Hoy y tenía una sección llamada La mesa de Adame, donde acudían invitados.

Carlos Trejo fue uno de los invitados cuando apenas comenzaba darse a conocer por lo que Alfredo asegura que lo lanzó a la fama, en dicha emisión, tiempo después decidió participar en otro programa matutino, donde abrieron una sección dedicado a lo paranormal por lo que el cazador de fantasmas se le fue con todo y lo critico.

"Cuando viene el programa de Viva la mañana yo hago una sección de fantasmas y todo este rollo y este me empieza a tirar mala onda y me empieza a tachar de oportunista y a tachar de que él era el único cazafantasmas cuando en realidad esa mesa tenía beneficio social...", dijo Adame en el programa El minuto que cambio mi destino.

Aunque el pleito surgió hace varios años volvió a resurgir luego de que Alfredo Adame terminó con su novia Susan Quintana quien fue defendida por Carlos Trejo lo que molestó bastante al famoso y se le fue con todo a ambos.

"Me sorprende apareció el mamaracho parece que no ha aprendido la ultima vez que supe de él andaba de narcomenudista y a Susi Quintana, también la esta llamando para defenderla, ponerle abogados pues espero que le ponga unos buenos abogados y no los que lo defendieron cuando lo metí al bote...", dijo Adame en el programa De Primera Mano hace unos meses.

Se arma el zafarrancho durante la conferencia para dar a conocer últimos detalles de la pelea que sostendrá Alfredo Adame @aadameoficial y Carlos Trejo @ct_caza en el show que han titulado “AJUSTE DE CUENTAS” pic.twitter.com/P8nwfbF6tu — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) 10 de julio de 2019

Tras defenderla Alfredo Adame se ha encargado de despotricar en contra del cazador de fantasma y su exnovia, pues si algo por lo que el actor se caracteriz es por defenderse de quien sea muy a su estilo aunque esta vez se salió todo de control.

Resulta que Alfredo Adame y Carlos Trejo se encontraban en una conferencia de prensa para programar una fecha donde se enfrentarían a golpes, pero todo sucedió antes de tiempo pues en pleno evento se dieron con todo causando gran polémica.

Adame tuvo que recibir atención medica ya que Carlos le arrojó una botella de agua en la cara abriéndole parte de ceja.