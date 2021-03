La razón por la que Eiza González no usa maquillaje para 'Descuida, yo te cuido'

En su nueva película para Netflix, ‘I Care a Lot’ (‘Descuida, yo te cuido’), Eiza González apareció en pantalla sin una sola gota de maquillaje, y hay una muy buena razón detrás de eso.

Acostumbrada a aparecer siempre en los mejores looks, con glamurosos vestidos, costosa joyería y maquillajes al tanto de las tendencias actuales, Eiza González sorprendió esta vez al aparecer en su más reciente película con su aspecto más sencillo hasta la fecha para alguna película o proyecto en televisión.

Usando jeans, playeras, un estilo de cabello en rizos alborotados, y principalmente, sin maquillaje, fue como Eiza González apareció en los televisores a través de la plataforma Netflix, contrastando con el look refinado de su compañera de reparto en ‘I Care a Lot’, Rosamund Pike.

Leer más: Eiza González con vestido Versace es la sensación en los Globos de Oro

El inusual look de la actriz se trata de una decisión de estilo para transmitir mediante su apariencia la personalidad de ‘Fran’, el nombre de su personaje. Además, con esto busca, sobre todo, romper con la glamurosa imagen a la que se ha apegado la actriz, y romper con estereotipos en Hollywood.

El mes pasado, se estrenó en la plataforma de Netflix una película en la que varios meses atrás se había anunciado la actuación de Eiza González como coprotagonista y pareja del papel de la actriz Rosamund Pike.

Desde un inicio, cuando Eiza González reveló el look en Instagram para su papel como Fran, fue muy notoria la ausencia de maquillaje en su rostro, sin saber que sería exactamente así como aparecería en la película.

La actriz explicó en una entrevista para Collider, que esto se trata de una decisión propia, pues ella sentía que el no usar maquillaje sería lo ideal para interpretar al personaje en pantalla.

“Este es mi estilo favorito que he tenido en una película”, declaró. “Nuestra maquillista es increíble y me sentí mal de hacerla a un lado, pero no creía que ella debía usar maquillaje. Fran es una mujer que no quiere que la vean y está muy cómoda en su propia piel".