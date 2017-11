La razón por la que Jennifer Lawrence terminó con Darren

Jennifer Lawrence y Darren Aronofsky se cruzaron en un proyecto cinematográfico y gracias a él comenzaron una relación que caducó hace un tiempo atrás. El trabajo, al parecer, se perfiló como el culpable del quiebre entre ambas celebridades de Hollywood.

La protagonista de "Los Juegos del Hambre" reveló el verdadero motivo por el que fracasó su relación sentimental con el destacado director de cintas como "Réquiem por un sueño" (1999) y "El cisne negro" (2010) en una entrevista que concedió para la serie "Actors on Actors" de Variety, donde fue el cómico Adam Sandler quien la interrogó.

Lawrence afirmó que "¡Madre!", película que ella estelarizó bajo las órdenes de Aronofsky, les pasó la cuenta. La actriz dijo que estuvieron mucho tiempo juntos durante y después de la filmación de la producción que generó opiniones divididas de la prensa especializada.

"Estábamos de promoción juntos, y lo último de lo que yo quería hablar cuando volvíamos al hotel era de la película, pero eso era lo único que él deseaba hacer. Y lo entiendo; es su bebé: él lo concibió, lo escribió, lo dirigió. Yo estaba trabajando a turnos dobles, tratando de ser una buena novia mientras al mismo tiempo lo único en lo que podía pensar era en si, por Dios, podía dejar de girar todo en torno a '¡Madre!' durante un instante", reconoció la actriz.

La oscarizada intérprete agregó que, mientras ella prefería ignorar las críticas negativas hacia el filme, su ahora ex pareja las analizaba detenidamente una y otra vez. La relación terminó por empeorar.

"Me leía los comentarios negativos, y al final tuve que decirle que no me parecía sano y que no participaría en ese juego porque, si los escuchaba, me pondría a la defensiva, especialmente porque estaban hablando de mi hombre", aseguró.



LAS FOTOS ESCÁNDALO DE JENNIFER LAWRENCE

En 2014, la oscarizada Jennifer Lawrence se transformó en una de las principales celebridades afectadas por el hackeo de sus cuentas digitales, donde material fotográfico de carácter íntimo de su autoría fue obtenido de manera ilegal.

El caso fue bautizado como "Celebgate" y afectó también a la actriz Kirsten Dunst y a la modelo Kate Upton. En su momento, Lawrence señaló que el hecho no dejaba de ser una forma más de violación al verse expuesta de esa manera.

Tres años después del hecho, la protagonista de "Los Juegos del Hambre" volvió a repasar lo ocurrido. "Cuando sucedió todo lo del hackeo...resulta imposible explicar en palabras lo violada que me sentí", lanzó en entrevista al podcast "Awards Chatter" del portal The Hollywood Reporter.

"De hecho, aún estoy procesándolo. No sé, siento que fui violada en grupo por todo el pu** planeta", confesó la intérprete.

"No hay ni una sola persona en este mundo que no pueda ver esas imágenes íntimas mías. Podría estar en un asado, y cualquiera estaría en posición de sacar su teléfono móvil y enseñarlas. Esa certeza me resultaba imposible de asimilar", confesó.

En vez de llevar el caso a la justicia, Lawrence optó por no tomar acciones legales contra el responsable, un hombre de 36 años llamado Ryan Collins que fue condenado a 18 meses de cárcel en 2016 por acceder sin autorización a más de cien cuentas de iCloud.

"Nada de todo eso iba a devolverme la paz, nada iba a poder ya devolverme la propiedad de mi cuerpo desnudo, a mí y a Nick, la persona a la que se supone que iban dirigidas las imágenes", ha explicado, refiriéndose a su ex pareja, el actor británico Nicholas Hoult. "Lo único que me interesaba era curarme".

