La razón por la que Ryan Reynolds se niega a actuar con Scarlett Johansson en ninguna escena del MCU

Ante la incorporación de Deadpool en Disney para las futuras películas del Universo Cinematográfico de Marvel, existe una preocupación por parte de Ryan Reynolds: un encuentro en escena con Scarlett Johansson.

Pese a que el inminente encuentro entre Deadpool y los demás personajes de Marvel le es emocionante a Ryan Reynolds, el actor incluyó en su contrato que bajo ninguna circunstancia lo incluyan en escenas en las que estará presente Scarlett Johansson, quien hace el papel de Black Widow.

Esto, según señalaron fuentes, para evitar que los escándalos en los que se vieron envueltos hace años opaquen la acción en pantalla de sus respectivos personajes.

Cabe recordar que de 2008 a 2011, la actriz Scarlett Johansson y el actor Ryan Reynolds tuvieron un matrimonio que terminó por no funcionar, y que terminó entre rumores de una supuesta infidelidad por parte de él, algo que ha sido negado por ambos.

Ninguno de los dos predijo que diez años más tarde los dos fueran a coincidir dentro del Universo de Marvel, él con el papel de Deadpool y ella como Black Widow.

Ahora, con la incorporación de Deadpool en Disney (propietario de Marvel), se espera que existan cameos por parte de los demás personajes de otras películas. Sin embargo, Ryan Reynolds se rehúsa a compartir pantalla con Scarlett Johansson.

Una fuente cercana a la producción de Marvel contó al portal We got this covered, que a Ryan Reynolds le preocupa que su antigua relación con Scarlett Johansson distraiga al público de la trama y de los personajes que los dos interpretan.

Y es que, por los escándalos que ambos protagonizaron, el actor teme incluso que la audiencia comience a crear situaciones falsas y rumores que pudieran comprometer también la privacidad de ambos, y perder el enfoque de las películas.

Pese a ello, no existen de momento planes para que Black Widow tenga un cameo dentro de una futura película de Deadpool o viceversa.

Actualmente, Ryan Reynolds está casado con la actriz Blake Lively desde 2012, mientras que Scarlett Johansson contrajo nupcias en 2020 con el comediante Colin Jost.

