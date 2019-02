La razón por la que Sylvia Pasquel se quitó su verdadero apellido

La serie de Silvia Pinal la cual se estrenó el domingo pasado ya está dando de que hablar por lo que varios usuarios se están preguntando varias cosas acerca de la famosa dinastía y sus integrantes, una de ellas es por que la hija de la primera actriz eligió el nombre de Sylvia Pasquel, para sobresalir en el mundo del espectáculo.

De acuerdo con ella la decisión de cambiar su primer apellido fue para que no la confundieran con las actrices de su época, ya que había algunas famosas con ese nombre, por lo que fue aconsejada para que se lo cambiara.

"Cuando empiezo mi carrera me convencen de que me cambie el apellido para que no me relacionen con mis papás, que estupidez, porque nunca dejaron de relacionarme con mis papás, yo podría haber sido Sylvia Banquells perfectamente bien..." dijo para el 'Minuto que cambio mi destino'.



La carrera de Sylvia Pasquel ha crecido ferozmente siguiendo los pasos de su madre, además es reconocida por ser hija del director Rafael Banquells, famoso por sus grandes producciones y participaciones en diversas telenovelas.

Cabe mencionar que en la serie de Silvia Pinal también podremos ver parte de la vida de esta actriz quien vivió un trago amargo hace muchos años cuando murió su segunda hija Viridiana a la edad de dos años.