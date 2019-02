La razón por la que Verónica Castro no quiso estar en la Voz

El 'Güero’ Castro hermano de Verónica Castro reveló ante Adela Micha porque la actriz no quiso estar en La Voz de Tv Azteca, para regresar a Televisa con el programa 'Pequeños Gigantes', donde será jueza junto a Miguel Bosé.

De acuerdo con el productor de telenovelas ella habló con él para pedirle un consejo, pues no sabia como se trabaja en la televisora del Ajusco, por lo que se preocupó y es que la actriz quería regresar pronto a la pantalla chica.

Me dijo me da mucho gusto por que las dos compañías fueron muy respetuosas y muy claras en su ofrecimiento, o sea me dijo no había dolo por ninguna de las dos partes, dijo el GüeroCastro.