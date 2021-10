La razón por la que el féretro de María Félix permaneció con llave

Cuando la muerte sorprendió a María Félix el 8 de abril del 2002 hubo muchas incógnitas sobre su muerte, pues como una leyenda de la Época de Oro del cine mexicano se comenzaron a rumorar varias cosas, una de ellas fue el porqué su féretro permaneció con llave.

Una de las personas más cercanas a La Doña fue el productor Ernesto Alonso y fue quien junto a la hermana de María Félix decidieron que la caja debía permanecer cerrada, pues están seguros que a la famosa no le hubiera gustado que sus fans la vieran muerta de acuerdo con el Señor Telenovela.

Yo creo que no le hubiera gustado a María que la vieran muerta no, fundamentalmente y por respeto a ella, pero todos los que estaban ahí dijeron que sí (estuviera cerrada) eso que dicen que yo cerré con la llave, yo no cerré", dijo Ernesto Alonso en entrevista con López Doriga.

Para quienes no saben muchos detalles sobre la ceremonia fúnebre de María Félix, su hermana Eugenia fue la única que tuvo acceso al féretro le dio un beso y le puso una foto de su madre para que fuera enterrada junto con ella en el Panteón Francés.

Ernesto Alonso quien fue íntimo amigo de La Doña por varias décadas recuerda que la multitud en la funeraria era impresionante y él no quiso ver muerta a su gran amiga por lo que permaneció en la sala de estar mientras esperaba para que el cuerpo de la diva fuera llevado hasta su última morada.

Yo ya no quise ver nada de eso porque no quería verla yo muerta entonces yo me fui donde estabas tú estuviste dijo Ernesto Alonso al recordar aquella vez que vio por última vez a la desaparecida artista.

Recordemos que la artista fue considerada una de las máximas estrellas de la farándula mexicana no solo por sus trabajos en la pantalla grande, sino por su personalidad tan fuerte y extrovertida con la cual se enfrentaba a cualquier tipo de situación.



"Ese señor era elegante y fino, aunque me daba miedo sus películas y novela el maleficio lo hacía tan bien el papel , que daba terror", "Mujer de mucho carácter fría calculadora rebelde y no tenía amistad con su familia que pena", escriben las redes.