La razón por la que prohíben tema de Lady Gaga y Ariana Grande en Dublín

Estados Unidos. A causa de un motivo, difícil de creer, el tema "Rain on me", de Ariana Grande y Lady Gaga, se prohibe difundir en Dublín, se informa en distintos portales de noticias. Pese a que el tema se está convirtiendo en un éxito mundial, en dicho lugar fue prohibido para su difusión.

Los fans irlandeses de las famosas cantantes Ariana Grande y Lady Gaga se quedaron con las ganas de seguir escuchando en la radio "Rain on me", interpretado por ellas, ya que ordenaron suspenderla de programación por una razón extraña.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

La razón por la que "Rain on me" fue vetada está relacionada con el clima del país citado. Desde la antigüedad se cree que ciertos cánticos y danzas se utilizan para atraer la lluvia, pese a no haber ninguna evidencia científica.

Puedes leer: Demi Lovato, Karol G y Becky G recuerdan a Selena en un programa especial

Dado lo anterior, locutores de la estación 104 FM de Dublín, consideran que el éxito Grande y Lady Gaga provoca que llueva diario, y por eso ya no tocan el tema en la radio.

La lluvia no ha parado desde que dicho tema comenzó a difundirse en la radio de Dublín, y el programa Strawberry Alarm Clock de dicha estación, decidió prohibirla.

"Rain on me" , un éxito mundial

"Rain on me", en las voces de Ariana Grande y Lady Gaga, se ha convertido en un éxito en muchos países del mundo, desde su lanzamiento el pasado 22 de mayo de 2020. Según reporte de medios internacionales, figura incluso ya en la lista de Hot 100 de Billboard.

El dueto entre Lady Gaga y Ariana Grande se ha convertido en la primera colaboración totalmente femenina en debutar en el puesto 1 de la lista Hot 100 de toda la historia.

Lady Gaga, por su parte, es la quinta vez que alcanza un número uno, aunque no directamente; ya se había coronado en lo alto de la lista con "Just Dance", "Poker Face", "Born This Way"’ y "Shallow".

Con "Rain on me" entra en la lista de cantantes que han alcanzado el número uno en tres décadas diferentes; esto solo lo habían conseguido Mariah Carey y Beyoncé hasta ahora.

Ariana y Lady Gaga, dos artistas mundiales

Stefani Joanne Angelina Germanotta es el nombre verdadero de Lady Gaga; es originaria de Nueva York, Estados Unidos ( 1986) y es considerada la reina de la excentricidad por la forma en que se presenta en sus conciertos.

En su corta carrera se ha hecho acreedora a numerosos galardones y reconocimientos, por ejemplo, en la edición de 2010 de los MTV Video Music Awards, fue la gran triunfadora al llevarse ocho de los trece premios a que aspiraba.

Y respecto a Ariana Grande, ella tiene por nombre Ariana Grande Butera, y según Wikipedia, es originaria de Boca Ratón, Florida, Estados Unidos (1993).

Ariana comenzó su carrera en 2008 en el musical Trece de Broadway, y su carrera musical en 2011, con la banda sonora de "Victorious". Ha grabado varios discos, entre ellos "My Everything" y "Thank U, Next".

Te puede interesar: Mariah Carey celebra 30 años de álbum debut abriendo el baúl de los recuerdos