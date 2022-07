La razón por la que se divorciaron Ben Affleck y Jennifer Garner

Los actores estadounidenses Ben Affleck y Jennifer Garner fueron una de las parejas más estables de Hollywood. Sin embargo, luego de 10 años de matrimonio y tres hijos en común, sorprendieron a sus fans y a la meca del cine al anunciar su separación. ¿Qué fue lo que pasó en su relación? ¿Por qué se divorciaron?

Jennifer Garner y Ben Affleck se conocieron en el 2001 durante el rodaje de la película "Pearl Harbor". En el 2003 volvieron a trabajar juntos en la película "Daredevil"; en ese entonces, ella estaba casada con el Scott Foley y él, tenía una relación amorosa con la cantante Jennifer López.

Al poco tiempo, luego de que Jennifer Garner se separó de Scott Foley y Ben Affleck terminó su relación con Jennifer López, comenzaron a salir. En el otoño del 2004, los actores hicieron su primera aparición pública como pareja, durante un partido de beisbol.

Ben Affleck y Jennifer Garner contrajeron matrimonio el 29 de junio de 2005; la ceremonia se llevó a cabo en el complejo turístico Parrot Cay, en las islas Turcas y Caicos, pertenecientes al Reino Unido. Fruto de su amor tuvieron a sus hijos Violet Anne, Seraphina Rose Elizabeth y Samuel.

En junio de 2015, dieron la sorprendente noticia de su separación, concretando su divorcio en octubre de 2018. Al parecer, los motivos fueron los problemas que tenía Ben Affleck con el alcohol y el juego (apuestas), y porque no era "un marido presente", por estar constantemente fuera de su casa.

En su momento, el portal TMZ publicó que una fuente cercana a la pareja, les contó que Jennifer Garner, habría revelado a su familia, que el padre de sus hijos, se convirtió en propiedad de Hollywood, pues durante varios años, salía de un proyecto y entraba en otro, pasando mucho tiempo fuera de su hogar.

Aunque tomaron terapia de pareja, "ellos finalmente reconocieron que son dos personas que quieren vivir sus vidas de forma diferente".

En una entrevista con Howard Stern, Ben Affleck hizo sorprendentes revelaciones de su matrimonio con Jennifer Garner y de sus problemas con el alcohol. "Nuestro matrimonio no funcionó, es alguien a quien amas y a quien respetas, pero con quien no debías permanecer unido. Al final de cuentas, lo intentamos, lo intentamos por nuestros hijos. Ambos pensábamos: este no es el modelo de matrimonio que queremos que nuestros hijos vean".

Me sentía atrapado, es parte de la razón por lo que comencé a beber.

Asimismo, el actor mencionó que trataba de continuar con su matrimonio por sus hijos. "Me sentía atrapado, es parte de la razón por lo que comencé a beber. Yo estaba como: 'no puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago?'. Y lo que hice fue que me bebí una botella de whisky y me quedé dormido en el sofá, resultó no ser la solución".

De acuerdo con Ben Affleck, si no se hubiera divorciado, "probablemente, todavía estaría bebiendo". Aunque al principio fue difícil, llegó a un amistoso y respetuoso acuerdo con Jennifer Garner, con respecto a los términos de su divorcio y la custodia de sus tres hijos.

Cabe recordar que en el 2018, Ben Affleck fue a rehabilitación por alcoholismo y fue Jennifer Garner quien lo llevó hasta el centro donde permaneció un tiempo.