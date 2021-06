La razón por lo cual es un gran éxito Ahí Donde Me Ven de Ángela Aguilar

El jueves 10 de junio se estrenó el nuevo video clip de Ángela Aguilar llamado Ahí Donde Me Ven, la canción relata sobre los problemas del desamor. La hija menor del cantante Pepe Aguilar aparece vestida de novia donde es obligada a contraer matrimonio con un hombre al que no ama y desata una tragedia. El lugar de la grabación al parecer se realizó en la hacienda El Soyate, ubicado en Villanueva, Zacatecas, de quien una vez fueron propietarios sus abuelos paternos Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

El video tiene 21 horas que se estrenó y ya lleva 1,774,932 de reproducciones en la cuenta de Youtube. En cuanto realizó la publicación hubo infinidad de comentarios positivos. Ángela Aguilar quien tiene 17 años de edad es una de las artistas más reconocidas en México y fuera del país.

Sin duda alguna este éxito es la herencia que inculcó sus abuelos Antonio Aguilar y Flor Silvestre a su hijo Pepe Aguilar ya que ha posicionado a su hija como una de las mejores interpretes.

La música de Ángela Aguilar es digna de apreciar por cualquier persona, no importan la edad, el solo en escucharla hace que la piel se te ponga chinita y te llega al alma.

Tan es así que encuanto publicó su primer post en Instagram el boxeador mexicano Canelo Alvarez le dio like a la publicación y así le siguieron una gran cantidad de artistas, deportitas, presentadores a los cuales les fascinó la melodia.

Ángela Aguilar nació un 8 de octubre de 2003 en Estados Unidos Americanos, así es para los que creían que era mexicana no lo es, sus padres decidieron que la más chiquita de sus hijos naciera en Estados Unidos

Angela Aguilar tiene tres hermanos Leonardo, Aneliz Aguilar y José Emiliano Aguilar este último solo hijo de su papá Pepe Aguilar.

Ángela Aguilar es nieta del charro de México, Antonio Aguilar y su abuela es la cantate y actriz Flor Silvestre ambos ya fallecieron.

Éste es el resultado de hacer caso, de obedecer, hábito de la disciplina y no perder el piso, directo al corazón que barbara ya tu voz madura en un total estable diseño de tu rango vocal excelente con tu identidad como siempre, un clip visual, que supera todo. Ángela Aguilar voz clarin de México, ¡viva la música viva México viva la familia! . Valores que traes en el ADN. Éxitos Dios contigo. Felicidades, señala un usuario de la plataforma de Youtube.

Ángela, desde hace dos años sigo tu carrera, eres una joven con una gran herencia familiar, no lo digo por la fama ni el dinero, lo digo porque se nota en ti y en Leonardo los valores y principios que don Antonio y doña Silvestre les dejó. No es fácil ir contra corriente y ahí donde te vemos, toda sonrisa y dulzura, se que xiste una joven con miedos e inseguridades pero que gracias a Dios y a la vida estás rodeada de personas que te aman y te apoyan. Soy tu fan como cantante, pero soy más fan de ti, hermosa niña, fuerza y espero sigas creciendo y puedas ser esa voz para nosotras las mujeres, olvidadas, maltratadas, inutulizadas y desvaloradas, escribió otra usuaria.

Más sobre la videoclipo Ahí Donde Me Ven

Sin dudad alguna la canción es un rotundo exito. La letra de la canción Ahí Donde Me Ven fue escrita por el sinaloense Gussy Lau.

Quién dijo que a mí nunca me ha pegado feo el desamor,

A poco piensan que no me han fallado.

Lo qué pasa es que soy buena pero buena pa’ disimular.

Pero ya son varios golpes que me han dado.

Ahí donde me ven,

He tenido decepciones amorosas.

El que no presuma todas mis caídas bueno eso es otra cosa.

He sentido varias veces que me muero, pero salgo de la crisis cómo puedo

Pero nunca,

Sufrí tanto por amor.

Ahí donde me ven, caminando por la vida muy sonriente.

Y aún me duele que el engaño va pa’l año y no se siente diferente.

Es qué hay cosas que no mas no se superan.

De querer pues está claro que quisiera,

Pero nunca, sufrí tanto por amor.

Me disfrazo pa’ ocultar lo que me afecta.

Al dolor yo siempre le saque la vuelta y ahora mismo le voy a dar rienda suelta.

Ahí donde me ven,

He tenido decepciones amorosas

El que no presuma todas mis caídas bueno eso es otra cosa

He sentido varias veces que me muero pero salgo de la crisis cómo puedo.

Y ahora mismo…

Enamorarme no quiero…

Ahí donde me ven, caminando por la vida muy sonriente

Y aún me duele que el engaño va pa’l año y no se siente diferente

Y es qué hay cosas que no mas no se superan.

De querer pues está claro que quisiera, pero nunca sufrí tanto por amor…

Me disfrazo pa’ ocultar lo que me afecta

Al dolor yo siempre le saque la vuelta y ahora mismo

Le voy a dar rienda suelta

Ahí donde me ven…

Los actores que participaron en el video clip Ahí Donde Me Ven de Ángela Aguilar son:

Jitzel Galicia

Efraín Martínez

Benny Emmanuel

También participaron importantes actores zacatenanos y de Guadalajara, además de algunos integrantes de su familia.

