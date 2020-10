La reacción de Antonio Aguilar al ver a su amada Flor Silvestre, en bata para dormir

Guillermina Jiménez Chabolla, mejor conocida como Flor Silvestre, conquistó con su belleza a varios hombres, siendo el cantante Antonio Aguilar quien logró enamorarla y hacerla feliz durante muchos años. Los cantantes protagonizaron juntos varias películas, como "Aquí está tu enamorado" en 1963 bajo la dirección de Jaime Salvador.

En una cuenta de Instagram administrada por fans de Flor Silvestre, se compartió un video con una escena de la película "Aquí está tu enamorado", donde la actriz luce su belleza, encanto y sensualidad al usar ropa para dormir. En la escena Guillermina Jiménez Chabolla entra a su habitación, sin percatarse que dentro estaba Antonio Heredia (personaje de Antonio Aguilar), quien al verla quedó hipnotizado con tanta hermosura.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin pensarlo el personaje de Antonio Aguilar se dirige hacia la hermosa mujer que tenía frente a él. Flor Silvestre le pide que salga de inmediato de la habitación: "sátiro, fuera de aquí", expresó. Pero con lo que no contaba es que el charro la tomaría entre sus manos y le daría un beso en la boca, gesto que ella correspondió.

"Formaban una hermosa pareja, yo me enamoré de los dos, todavía cuando veo a la señora Flor cantando 'El mar y la esperanza nunca muere', me enamora verla, la saludo desde Chile", "dos grandes artistas de la época de oro", "linda pareja, me encantan", son algunos de los comentarios en el video compartido por esta cuenta de Instagram.

¿De qué trata "Aquí está tu enamorado", película protagonizada por Flor Silvestre y Antonio Aguilar?

Lucha (personaje de Lucha Moreno) no quiere casarse antes que su hermano Antonio Heredia (interpretado por Antonio Aguilar), un mujeriego empedernido. Por eso Pepe (personaje de Manuel López Ochoa), el enamorado de Lucha, elabora un plan para encontrarle esposa a Antonio y así poder casarse él también; consigue que un niño del pueblo se haga pasar por el hijo de Antonio para ver si aparece una madre con la que comprometerlo.

La película se enmarca dentro de la corriente del cine de charros, el jinete tradicional mexicano, símbolo del sentimiento nacional del país. Estas películas se caracterizaban por sus tramas tradicionales, generalmente melodramáticas, y por la música como elemento fundamental de la trama que, en muchos casos daba título al filme. El director Jaime Salvador y el productor Jesús Grovas volvieron a unir sus fuerzas, como ya habían hecho en "El monstruo de los volcanes" y "El lobo blanco", para desarrollar otra historia de amor y rancheras.

En "Aquí está tu enamorado" Antonio es un apuesto Don Juan al que le encantan las mujeres, pero huye del matrimonio como del diablo. Todo se complicará cuando pretende a la novia del comisiario y a la llegada de un "paquete" misterioso.

Flor Silvestre y Antonio Aguilar filmaron juntos varias películas, llegando a convertirse en una de las parejas más queridas de la época de oro del cine mexicano. La primera película en la que trabajaron juntos fue "La huella del chacal" en 1957. Sería la película "El rayo de Sinaloa", también de 1957, cuando los actores se enamoraron durante las filmaciones. Desde entonces permanecieron juntos hasta que la muerte los separó. Guillermina Jiménez Chabolla participó en más de setenta largometrajes, en la mayorías de esos como protagonista. En algunas ocasiones participó como actriz secundaria o artista invitada; es una de las actrices más queridas, admiradas y respetadas de la extinta época de oro del cine mexicano.

La carrera cinematográfica de Guillermina Jiménez Chabolla (originaria de Salmanca, Guanajuato) abarcó varios géneros, entre ellos la comedia ranchera, el drama rural, el western mexicano, el cine de terror, la comedia urbana y el drama revolucionario.