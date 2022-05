La reacción de Belinda, tras ser exhibida por Christian Nodal al pedirle dinero

En medio de la polémica por las conversaciones de WhatsApp entre Belinda y Christian Nodal, la bella cantante reaccionó a las publicaciones del intérprete de Adiós Amor, donde la acusaba de pedirle dinero, y tachar a su madre de “vividora”.

Fue en el programa de Venga la Alegría que la cantante Belinda respondió a los conductores sobre lo que sintió al estar de nuevo en el ojo del huracán divido a las declaraciones de Christian Nodal en Twitter.

Ricardo Casares, preguntó a la intérprete de Amor a Primera vista sobre la publicación de su ex prometido, a lo que ella tajantemente contestó:

“Gracias Ricardo no voy a decir nada, realmente son tonterías”, cerrando el tema, y rechazando hablar al respecto.

El problema inició un día antes, cuando Belinda Schull, madre de Belinda, aplaudió a una fan que llamaba “naco” a su ex yerno, pidiéndole que no la dejara volver con él. Asimismo, más tarde compartió una indirecta en Instagram, que parecía ir dirigida a Nodal.

“El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”, escribió.

Ante eso, la molestia de el cantante de 23 años originario de Caborca, Sonora, se hizo evidente en sus redes sociales, donde también tachó a la señora de vividora, y de explotar a su hija desde hace décadas sin dejarle nada.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mi. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, manifestó Nodal en Twitter.

En la conversación que el intérprete de Botella tras Botella, expuso a través de una captura de pantalla en su cuenta de Twitter, se puede apreciar cómo Belinda le pide dinero para arreglarse los dientes, y después de un mensaje eliminado, que podría haber sido la negación del cantante a su petición o algún reclamo al respecto, Beli despotrica contra él.