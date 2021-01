La reacción de Doña Cuquita al ver el video de su esposo Vicente Fernández tocando seno de su fan

Don Vicente Fernández recibió en su rancho Los Tres Potrillos a la periodista Mara Patricia Castañeda, quien fuera esposa de su hijo mayor Vicente Fernández Jr., para hablar sobre la polémica que surgió en días pasados luego de que se viralizara un video, donde "El Charro de Huentitán" aparece tocando el seno de una fan, mientras se tomaban la fotografía del recuerdo dentro de este rancho ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, estado de Jalisco.

Cabe recordar que anteriormente Don Vicente Fernández, uno de los grande ídolos de la música mexicana, se tomaba fotografías con cientos y cientos de admiradores quienes visitan su rancho Los Tres Potrillos.

En su charla con su ex nuera relató sobre esas imágenes que dicha fan compartió en su cuenta de TikTok. "Yo puse mi mano, primero en el estómago y dije: 'en el estómago se va a sentir ofendida' y subí mi mano y toman la foto, pero nunca hice yo 'así' (haciendo seña de apretar una bubi), si algo tengo es respetar al público".

El cantante de 80 años de edad no solo pidió disculpas a la fan, sino también a toda su familia:

No nada más a ella, le pido disculpas a todo mi público, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, porque nunca había hecho una cosa escandalosa, yo nunca y si ahora están saliendo lo de hace tres años...pues se hace de muy mal gusto.

Cabe mencionar que las imágenes donde Don Chente toca el seno de su fan, son del 2017. Asimismo en su plática con Mara Patricia Castañeda, mencionó que su esposa María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Doña Cuquita, vio el video en mención.

La mamá de Alejandro Fernández, "El Potrillo, vio estas imágenes en un programa de televisión. Su reacción fue apagar la televisión y preguntarse: "¿por qué lo dicen después de tres años?".

Cuca vio la nota y se quedó callada y preguntó por qué se esperó (la fan) tres años (en dar a conocer el video).

Don Vicente Fernández le pidió una disculpa de todo corazón a esta persona, asegurando que no lo hizo con mala intensión. Ante las acusaciones de ser un "acosador", el intérprete de la música ranchera expresó: "acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza y que yo le haya bajado la blusa, eso es acoso, pero lo que pasó fue un accidente con ella".

En otro video que la fan publicó en su cuenta de TikTok, comentó que no le importaba que fuera Vicente Fernández, "él no debió de haber tocado mi cuerpo sin mi permiso, sobre todo en esa área, estoy segura que muchas mujeres han experimentado lo mismo". Ante las críticas que ella misma recibió, por no haberle dicho nada en el momento al cantante, explicó: "yo estaba usando un brassier con relleno y es muy difícil sentir algo sobre todo porque estaba en la parte de abajo, no me di cuenta hasta que vi la foto e hice zoom".