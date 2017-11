La reacción de Julián Gil si Matías no fuera su hijo

Julián Gil dijo que no quiere pensar que el pequeño Matías no sea su hijo, pues aseguró que eso sería lo peor que le podría pasar en la vida.

El actor, quien desde hace meses sostiene una batalla legal con su expareja sentimental, la también actriz Marjorie de Sousa, por la manutención del menor, recalcó su posición ante este proceso y señaló que no caerá en especulaciones y mucho menos hablará de lo que sucede con otras parejas.

Julián Gil y Matías/Instagram

Comentó a la prensa que el juez ya aprobó se le haga al bebé una prueba de ADN, lo cual espera se realice lo antes posible, pues teme que la venezolana se ampare.

Ante las insistentes preguntas sobre la posibilidad de que Matías no sea su hijo, Gil señaló que él nunca ha pensado en ello y “tendría que llegar ese momento para saber lo que haría o diría.

El juez aprobó que se le haga la prueba de ADN/Instagram

“Creo que eso sería lo peor que me podría pasar en la vida y prefiero mejor no pensar en esa posibilidad”,dijo Gil, que se negó a opinar en torno a la separación de los actores Geraldine Bazán y Gabriel Soto, de quien se ha rumorado podría ser el padre de Matías.

GABRIEL SOTO AFIRMA QUE MATÍAS NO ES DE ÉL

Gabriel Soto acaba de hacer público que se está separando de Geraldine Bazán, ambos padres de dos hijas.

A través de un comunicado de prensa, el actor, quien participa actualmente en la telenovela "Caer en tentación", mandó un comunicado de prensa en el que informa que termina su compromiso matrimonial con Geraldine, y pide respeto a la decisión que ambos tomaron.

A raíz de ello, una serie de especulaciones han surgido en torno a la pareja respecto a los posibles motivos de su rompimiento matrimonial.

Gabriel Soto y Geraldine Bazan/Instagram

Una de ellas es que el motivo habría sido que Soto le fue infiel a Geraldine co Marjorie de Sousa, y que el hijo de esta no es de Julián Gil, sino de Soto.

Ante esto, Gabriel envía un mensaje de texto al celular del periodista Gustavo Adolfo Infante, titular del programa de televisión "De primera mano", y cita:



"Son puras mentiras, es información falsa, repito categóricamente: ¡ese niño no es mio! El tiempo lo dirá. Ya basta, por favor, por el bien de mis hijas...".

Gabriel Soto confirma los rumores de su divorcio

CANCÚN, Q. Roo.-Tras muchas especulaciones sobre el estado actual de los actores Gabriel Soto y Geraldine Bazán que hacían ver a la pareja pasando por un proceso de divorcio, fue Gabriel quien terminó por aclarar todo.

No dudó en compartir un comunicado en su cuenta de Instagram donde confirma los hechos de que ambos se encuentran en medio de un proceso legal para efectuar su divorcio.

Se intuye que la acción del actor fue a partir de terminar con los dimes y diretes sobre la situación marital de ambos y hacerlo de manera publica, ya que muchas versiones se habían estado manejando acerca de ambos.

Con información El Universal

Te puede interesar