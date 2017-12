La reacción de Kriss Jenner ante el embarazo de Khloe

Todo indica que la menor de las Kardashians, Klhoe está más que emocionada con su primer embarazo la socialite de 33 años compartió en Instagram una imagen en la que se pueden ver sus manos sobre su pancita.

Las reacciones no se hicieron esperar generando millones de me gusta y bendiciones para la sensual joven quien tiene una relación con Tristan Thomson.

La que no cabe de felicidad es la matriarca de la familia más mediática del mundo Kriss Jenner, quien reposteo la noticia de su hija y compartió un tierno mensaje:

"¡Dios es bueno! Estoy más que emocionada, ¡que bendición!", expresó la guapa madre quien ya es abuela de los pequeños Nort, Saint, Penélope, Mason y Reign.

Cabe mencionar que su hermana más pequeña Kylie Jenner quien es hija del ex campeo olímpico Bruce Jenner (Ahora Caitlyn Jenner) y Kriss Jenner también apunta fuertes rumores de un posible embarazo junto a su novio Travis Scott.

de 25 años. Se dice que ambos se convertirían en padres de una niña en febrero del próximo año.

Recientemente, Kris Jenner acudió al programa de Ellen Degeneres. La presentadora intentó averiguar sobre la veracidad de estos rumores, pero obtuvo como respuesta:

"Ya sé a dónde esto va. Estás intentando hacerme caer para que te confirme noticias de embarazos", dijo Kriss Jenner.

Ellen Degeneres replicó:

"Sé que estás esperando a tu programa para hacer el anuncio allí. No te culpó. Yo también le daría la exclusiva a mi show".

Fotos ante embarazo de Kylie

La sociliaté publicó en su cuenta de Instagram una imagen de ella junto a sus amigas, todas usando batas blancas.

"Buenos días", puso Kylie en la imagen, la primera que publica desde que las especulaciones sobre un embarazo inundaran Internet.

Además de esta foto, Kylie compartió otra foto en Instagram junto a su amiga Jordyn Woods, quien el fin de semana celebró su cumpleaños número 20 en Malibu. En la foto Kylie mostró un poco su abdomen.

Un día después de que surgieran los rumores, Kylie Jenner fue vista en Las Vegas, en el iHeartRadio Music Festival donde su novio Travis Scott participó. French Montana, amigo cercano a la pareja, publicó un video donde se veía a la hermanita de Kim Kardashian en el evento.

Por otra parte, cuando Ryan Seacrest regresó a su programa con Kelly Ripa este lunes en Nueva York, él y su co-anfitriona estaban pegados a sus celulares mientras esperaban ansiosamente un mensaje de texto de Kris Jenner.

"La razón por la que estamos viendo nuestras pantallas es porque hay novedades. Durante el fin de semana se reportó que Kylie Jenner está embarazada", comentó.

Durante el show matutino de Ryan Seacrest, las informaciones estaban llegando directamente de la fuente. Ripa aseguró que llamarían a la propia Kylie para confirmar la información.

"No tenemos ninguna noticia todavía", decía Ryan Seacrest mientras veía a cada momento la pantalla de su celular. Momentos después, Kris Jenner, matriarca del clan Kardashian-Jenner respondió el texto de Ryan Seacrest.

"Kris dice que Kylie

no está confirmando nada", informó a los fans.Sin embargo, aún no es claro si Kylie Jenner está embarazada o no.