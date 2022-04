La reacción de Laura Zapata tras saber que compró calzado marca Thalía

México. Laura Zapata tuvo una emergencia y ocupó comprarse unos zapatos nuevos y al hacerlo descubrió que eran de la marca Thalía, creación de su famosa hermana.

En varios portales de noticias se comparte que Laura Zapata compró unos zapatos de última hora, se los probó, le quedaron, los pagó y luego se percató que eran de la marca Thalía.

La situación le causó gracia y risa a la señora Zapata, puesto que jamás imaginó que se diera esa curiosa coincidencia en su vida; habiendo tantas marcas fue precisamente a fijarse en los de su hermana.

Laura Zapata. Foto de Instagram

La compra la hizo Zapata en Miami. Miró el calzado en aparadores, preguntó por él, se lo mostraron, le gustó y le quedó y luego se dio cuenta que eran de la marca Thalía, cuenta la villana de telenovelas a Ventaneando.

“Vi unas sandalias llenas de piedras, me parecieron lindas y dije: '¡las quiero!'; me las llevo a casa, sentada en el sillón me fijé que eran de la marca Thalía, me dio risa, me parecieron bonitas."

Luego le mandó un mensaje a Thalía y le contó la anécdota de sus zapatos: "''¡Wow, hermanita, qué padre!'”, le escribió la actriz, relata la señora Zapata, también que Thalía le contestó por medio de un audio que le encantó que le hayan gustado.

Laura Zapata también ha dicho que está en constante comunicación con Thalia, sobre todo por la situación de salud de su abuela, doña Eva Mange, y se escriben mensajes vía WhatsApp constantemente.