La reacción de Lis Vega al ser comparada con Lyn May, por supuesta adicción a las cirugías estéticas

La actriz, cantante y bailarina cubana Lis Vega ha sido comparada con la vedette mexicana Lyn May, esto, por las cirugías estéticas que se ha realizado. En un reciente encuentro con varios reporteros de espectáculos, a su salida de Televisa, manifestó que dichas comparaciones no la ofenden, sino al contrario, se siente halagada al ser equiparada con una de las grandes estrellas del extinto "cine de ficheras".

"A mí cuando me dicen que me parezco a Lyn May me encanta", expresó Lis Vega, con el carisma que la caracteriza. "Ojalá pudiera llegar a los 80 años, haciendo split todavía en los teatros y ganando plata, con nietos".

La vedette, de 44 años de edad y originaria de La Habana, Cuba, considera que hay que ver más a profundidad de las cosas terrenales, "yo estoy conectada con el baile, con mi público, vienen proyectos maravillosos tanto en la actuación como en el teatro musical y con mi música".

Lis Vega elogió a Lyn May, al describirla como toda una "institución", una señora que sigue en los escenarios, "sigue dando guerra y sigue trabajando". Sobre las cirugías estéticas fallidas que provocaron una mal formación en el rostro de Liliana Mendiola Mayanes (nombre verdadero de Lyn), Liseska Vega Gálvez opinó:

"Es una mujer que sufrió mucho porque, en su época, no había las condiciones que hay ahorita, la ciencia ha avanzado y tuvo que ponerse polímero y mil cosas, que son decisiones que uno toma mal y pues son cosas que uno tiene que pagar al paso del tiempo, imagínate todo lo que habrá sufrido la señora como para que ahorita sigan juzgándola".

Lis Vega tiene casi dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Uno de los cambios más notorios en el rostro de Lis Vega son sus labios; desde hace tiempo se inyecta ácido hialurónico para darles más volumen.

En su charla con la prensa de espectáculos, la actriz de telenovelas Lis Vega, dejó muy en claro no ser adicta a las cirugías estéticas. "No puedes opinar que yo soy obsesiva porque me ponga hialurónico en los labios, yo me puse busto, casi todas las mujeres nos hemos puesto busto, no tengo más cirugías, no sé de qué tantas cirugías hablan".