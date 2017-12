La reacción del viudo de Hiromi a dos meses de su partida

A dos meses de la partida de Hiromi Hayakawa (QEPD) quien falleció a consecuencia de una hemorragia interna, mientras daba a luz a la pequeña Julieta, quien lamentablemente también murió en el parto su viudo la recuerda.



Fernando Santana músico y cantante recordó el pasado 23 de noviembre, un día muy difícil para él, ya que fue la fecha que su compañera de vida y la de su pequeña hija se marcharon, ambos tenían la ilusión de formar una gran familia, pero de repente pasó a vivir una terrible pesadilla.



Hasta la fecha el cantante no ha podido regresar al apartamento que compartía con Hiromi ni ha dado declaraciones al respecto, aunque su estatus en Facebook muestra su sentir tras la pérdida de su esposa: "Dos meses...", escribió Santana.

El estado de Fernando Santana/Facebook



Uno de los mejores amigos de la cantante es el actor Mario Sepúlveda, quien actualmente participa en el musical "Bule Bule", en donde Hiromi fue protagonista, él tampoco paso por alto la trágica fecha y subió en sus redes sociales las siguientes palabras "Hace dos meses te extraño mucho, mándela muchos besos a Julieta".

Mario Sepúlveda y Hiromi/Instagram





Hiromi quien nació en Japón, pero fue criada en Torreón, Coahuila, destacó en el reality show "La Academia" para después tener gran éxito en el mundo del teatro en obras como "Mentiras el musical", "Chicas católicas" y "Bule Bule".

ASÍ ES LA VIDA DE FERNANDO SIN HIROMI

Fernando Santana, viudo de la Hiromi, estuvo presente en la Ciudad de México para celebrar los 35 años de su fallecida esposa, el también cant

ante habló en exclusiva ante las cámaras de Univisión Entretenimiento, los momentos difíciles que esta pasando tras la muerte de la cantante y su hija Julieta.

"Imagínate ella era mi todo" reveló visiblemente afectado.

"No sé cómo he seguido, no es fácil, no lo supero o más bien (Hace una pausa mientras empieza a llorar), no sé, añadió Fernando.

Fernando, platico con algunos de los fans de su esposa a la salida de la obra de teatro donde se presenta el musical "Mentiras el Musical" en donde Hiromi, fue parte de ella por siete años, muchos de los fanáticos de Hiromi llevaron ramos de flores a Fernando con una promesa: "Estos los pondremos en casa, muchas gracias por todo su amor sé que Hiro está feliz".

Fernando junto a Hiromi/Instagram

Al homenaje acudió totalmente de negro, asegurando que no ha podido regresar a su casa ya que es algo difícil: "Me estoy quedando con mis papás, desde que nos fuimos al hospital no he regresado, no me siento preparado, al final ahí está ella, nuestra casa, las cosas de mi hija".

Mucho antes de empezar el homenaje Kaori, hermana de Hiromi, acudió con sus padres a celebrar el cumpleaños de la finada cantante: "Mis papás llegaron hoy de Torreón y fuimos a comer a su restaurante favorito, a comer su pastel favorito y a su lugar favorito (el teatro)" añadió Kaori.

En la reunión familiar no estuvo presente Fernando y él mismo explico porque razón: "Kaori me pidió privacidad quería que fuera su momento con sus papás y es respetable. Quedamos de vernos aquí en el teatro así que yo estuve en casa con mis papás, recordando a mi esposa como cada día" dijo Fernando mientras miraba su argolla.

Con información El Gordo y La Flaca

