¿La rechazó? Karol G y su fallido intento de que Shakira cantara junto a ella

Con el lanzamiento de su nuevo álbum ‘KG0516’, la cantante Karol G reveló que en un momento tuvo la intención de grabar con Shakira, pero dicho dueto no se logró. (Suscríbete aquí a Disney Plus)

El más reciente álbum de Karol G ha sido un tremendo éxito en ventas y en reproducciones dentro de plataformas de streaming, y aunque ha cumplido sus expectativas y las de miles de fanáticos, existe un sueño frustrado que la reguetonera no pudo cumplir con ‘KG0516’.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: El actor Eduardo Yáñez reaccionó a los rumores de haber sido diagnosticado con cáncer de riñón

Y es que, de acuerdo con la misma colombiana, durante la realización del álbum existía la intención de grabar una canción con su compatriota Shakira, sin embargo, la colaboración entre ambas no pudo llevarse a cabo.

Tras haber lanzado su álbum y en medio de los festejos por el buen recibimiento que ha tenido, Karol G confesó para el programa Suelta La Sopa que intentó que Shakira tuviera una canción con ella, pero la barranquillera no aceptó hacerlo.

“En algún momento toqué la puerta, digamos que hace un año busqué la oportunidad de grabar con Shakira, no se dio en ese momento”, reveló.

Suscríbete aquí a Disney Plus.

Karol G no especificó qué canción era la que era la destinada a grabarse con la cantante de ‘Hips don’t lie’, ni si está está incluída dentro del ‘KG0516’, así como tampoco negó que en algún futuro el dueto llegue a suceder para un futuro álbum de alguna de las dos colombianas.

“Vamos a ver qué pasa, no digo que no, tampoco digo que sí, va a ser parte de lo que nos depare el futuro. Si llega una canción que en mi opinión sea para Shakira, tocaré la puerta de nuevo”.

Recordemos que Shakira ya ha incursionado múltiples veces en el género del reguetón, colaborando con Maluma, Pitbull, Bad Bunny (en el Super Bowl) y hasta con Anuel AA, ex novio de Karol G.

Leer más: Lady Gaga y Dom Perignon, la casa Champagne se unen para dar vida a “Queendom”

Pese a no poder cantar con ella, la voz de ‘Tusa’ y ‘Bichota’ reiteró su admiración a la esposa de Gerard Piqué, por lo que su opinión acerca de ella no cambiaría si no aceptara colaborar a futuro.

“Si no se da, como quiera mi respeto y admiración son infinitos, porque además de que es una gran mujer en el mundo, es de mi país. Representa mi casa, nos enseñó que sí era posible todo”.

Suscríbete aquí a Disney Plus.