La redes sociales llegaron para quedarse: Carlos Omar Carbajal

Culiacán, Sinaloa. El mundo de las redes sociales llegó para quedarse. Son una herramienta que la mayoría de los seres humanos actualmente usamos a diario, ya sea para trabajo o para distraerse un rato; es por ello que el influencer y empresario Carlos Omar Carbajal le apuesta a estas plataformas digitales, en las que sin duda busca brindar un mensaje positivo a la sociedad.



En entrevista vía telefónica para EL DEBATE, el joven egresado de la carrera de Comunicación y director de la agencia Digital Influencer México, que trabaja con talento musical, deportistas e influencers, así como reconocidas marcas y empresas como Tik Tok y Rappi, a través de campañas digitales, nos platica cómo han ido cambiando estas plataformas y cómo han evolucionado en nuestra vida actual.

Carlos Omar Carbajal. Foto: Cortesía

¿Cómo te encuentras en este tiempo de pandemia?



Bien, al principio la tomé rara pero creo que ayuda estar en casa, te retroalimenta. O sea, casi siempre comía en la calle y ahorita ya aprendí a cocinar. Además puedes leer libros, tienes tiempo; ya le agarré el lado positivo a esto.



Platícame, ¿quién es Carlos Omar Carbajal y cómo empezaste de influencer?

Empecé hace como unos dos o tres años, cuando empezó toda esta ola de la era digital, todo esto de campañas y todo lo digital, fue cuando empecé haciendo contenidos divertidos para la gente, de recetas de cocina, de social, y no empezó como un juego, empezó como algo para poder enseñarle a la gente y dejar un mensaje, transmitir algo positivo a la gente.

Además has representado a talentos y artistas mexicanos, ¿cómo ha sido esa experiencia y con quiénes has trabajado?



Te platico, trabajo en una agencia Digital Influencer, donde trabajo con talentos importantes como Manelyk González y Jawy Méndez, M’balia Marichal, Damaris Rojas, y además con otros talentos. Llegaron justo por amistades, ¿sabes?, a muchos los conocí en fiestas, otros en la carrera. Entonces justo cuando empecé con esta agencia, los invité al proyecto y ahorita encantados de la vida ya llevamos rato trabajando juntos y muy felices, la verdad.



¿Cómo ves ahora la evolución de la era digital con las plataformas digitales y redes sociales?



La verdad, yo veo esto a la vez positivo, antes éramos un medio de comunicación tradicional, que era radio, televisión y periódico; ahora creo que tenemos más oportunidades de investigar más cosas. O sea, creo que ahora tenemos más facilidades, pero también es un arma de doble filo: tanto puede ser positiva como negativa, porque también hay medios que sacan cosas negativas. Pero creo que esta evolución ha sido muy buena y esto seguirá creciendo, todo lo digital, porque todo será así. Ahora estamos viendo conciertos digitales, radio digital, creo que ahorita estamos en una evolución muy fuerte.

¿Cuál es tu red social favorita?



La verdad es Instagram, es una red muy bonita y limpia porque las historias o fotos que subes son padres; es mi red favorita, aunque también está Facebook y ahora Tik Tok, que es una red divertida y siento que es para entretenerse un rato.