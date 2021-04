La regla de oro entre Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva sobre sus hijos de otras relaciones

En una charla con Yordi Rosado para su canal de YouTube, el actor mexicano Eduardo Santamarina expresó su gran amor por sus hijos Roberto Miguel, José Eduardo, por su hija Julia y por los hijos que su esposa Mayrín Villanueva tuvo en su matrimonio con Jorge Poza. Asimismo el ex esposo de la actriz Itatí Cantoral compartió la regla de oro con respecto a la crianza y educación de los hijos que tuvieron en sus anteriores relaciones.

"Yo a la fecha lo sigo diciendo cuando me preguntan cuántos hijos tienes: 'tengo cinco hijos', comentó Eduardo Santamarina, protagonista de telenovelas como "Yo amo a Juan Querendón". Manifestó que con respecto a la educación de Romina y Sebastián, de eso se encargan su mamá Mayrín Villanueva y Jorge Poza.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Yo no soy su papá, eso me costó los primeros años, ya después lo entendí hablando con Mayrín, hoy te puedo decir que al margen, solo si me necesitan entro, pero yo no los educo.

Leer más: Leonardo Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, rinde homenaje a su abuela Flor Silvestre con un tatuaje

Ellos son los hijos de Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva:

Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina procrearon a los gemelos Roberto Miguel y José Eduardo.

Mayrín Villanueva tuvo con el también actor mexicano Jorge Poza a sus hijos Romina y Sebastián.

Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva, fruto de su matrimonio, tuvieron a su hija Julia.

Con respecto a la educación de sus gemelos, Eduardo Santamarina resaltó que aplica la misma regla de oro con su esposa Mayrín Villanueva, al mantenerse al margen. "Con los gemelos, Mayrín es igual, ella no los educa, para eso tienen a su mamá (Itatí Cantoral) y a su papá, porque de repente ves cosas que dices: 'no me gusta', pero no haces 'panchos', para eso está su mamá aunque sí lo comunicas".

Leer más: Paola Rojas opaca con su cuerpazo a Natalia Téllez, Consuelo Duval y Daniela Magún de Netas Divinas

Luego de sus respectivos divorcios, Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva comenzaron de cero una nueva relación amorosa en un nuevo hogar, ella con sus hijos y él con los suyos. "Le digo: 'vamos a buscar un lugar neutral, no te voy a traer a esta casa', porque esa era la casa en la que había vivido con Itatí".

Afortunadamente cuando comenzaron a vivir juntos sus hijos eran muy chicos, "entonces hicieron clic muy padre, se acompañaron muy bien y cuando vimos eso uno como padre descansó, porque para uno eso es muy preocupante".