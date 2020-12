La reina de TikTok Érika Buenfil, habla del supuesto veto en Televisa por conducir show de TV Azteca

Por muchos años la hermosa Érika Buenfil ha sido una de las actrices estelares de Televisa, empresa donde ha protagonizado varias telenovelas. Como ya es una tradición, TV Azteca llevó a cabo su especial "Mañanitas a la Virgen de Guadalupe", con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe, una de las celebraciones más sagradas de los mexicanos. La llamada "Reina de TikTok" estuvo como conductora especial de esta emisión, lo que ocasionó los rumores de un supuesto veto en la televisora donde ha trabajado desde hace mucho tiempo.

En un encuentro con los medios de comunicación, la actriz de telenovelas habló al respecto y dejó muy en claro que no existe veto en Televisa. "Yo no soy de nadie, donde esté el trabajo voy. Gracias a Dios las comunicaciones se han abierto para que uno trabaje y me siento muy halagada de poder conducir un momento tan hermoso como el evento de la Virgen y voy a conducir muy contenta porque la Virgen es la Virgen".

La ex novia del cantante Luis Miguel mencionó que no tiene exclusividad con ninguna televisora, lo que le ha permitido trabajar donde quiera. La conducción de este programa especial dedicado a la Morenita del Tepeyac, fue su debut en Televisión Azteca y aunque se ha dicho que la actriz ahora estará en esta televisora, señaló que solo se trató de la conducción del programas antes mencionado.

"Yo tengo la fortuna de poderlo hablar, de poderlo dialogar, se entiende y yo no tengo exclusividad con ninguna empresa, no soy talento con ninguna empresa, soy agente libre y nada más".

Érika Buenfil, quien hace unos años tuvo una relación amorosa con el hijo del ex Presidente de México Ernesto Zedillo, dijo ante los periodistas de espectáculos haber agradecido a la Virgen de Guadalupe, ya que hace un año la ayudó reinventar su carrera artista, precisamente tras perder su exclusividad en Televisa.

Hace un año fui y le pedí que me abriera los caminos, me los abrió, siento que de alguna manera tengo que darle las gracias y estoy muy contenta.

La bella actriz originaria de Monterrey, Nuevo León, expresó ser guadalupana de corazón. Contó que estudió en un colegio guadalupano y ama a la Virgen de Guadalupe "como todos los mexicanos". (Érika Buenfil comparte foto de cómo lucía en su embarazo de Nicolás).

Aclarando todos los rumores que surgieron por participación en el especial de TV Azteca, aseguró mantener una muy buena relación con la televisora fundada en enero de 1973 por el fallecido empresario mexicano Emilio Azcárraga Milmo, padre de Emilio Azcárraga Jean, actual presidente del Consejo de Administración de Televisa

"Tengo toda la vida aquí, tengo 40 años en esta empresa tan querida, ha sido mi casa toda la vida. Voy al evento de la Virgen, que es muy bonito, es un evento de México y punto, nada más".

La primera telenovela en la que Érika Buenfil participó en Televisa, fue "Acompáñame", que estuvo producida por Irene Sabido; fue protagonizada por Silvia Derbez (mamá del comediante Eugenio Derbez), Kitty de Hoyos y Magda Guzmán. El tema principal de la telenovela giró en torno a la planificación familiar y en cómo una desmedida cantidad de hijos, puede complicar la vida de una madre. Se transmitió en 1977.