"La reina del rating soy yo", Laura Bozzo intentó tirar por las escaleras a Rocío Sánchez Azuara

Es por mucho sabido que entre las conductoras de televisión, Rocío Sánchez Azuara y Laura Bozzo, no hay una relación amistosa. Tiempo atrás ambas protagonizaron enfrentamientos verbales y a través de los programas que conducían, se dijeron sus verdades causando gran controversia ante sus respectivos televidentes.

Rocío Sánchez Azuara, recordada por presentar el show "Cosas de la vida" y actualmente conduce "Rocío a tu lado" en Imagen Televisión, estuvo de invitada en el programa "Con permiso" con Pepillo Origel y Martha Figueroa, donde reveló que Laura Bozzo intentó aventarla por unas escaleras, "pero yo no me di cuenta".

Contó que hace unos años cuando trabajaba en TV Azteca, fue a un restaurante al sur de la Ciudad de México, donde tuvo una reunión con los ejecutivos de ventas de la empresa. En ese mismo lugar, sentada en otra mesa, estaba la controvertida peruana.

Al finalizar la reunión se retiraron del lugar, "de repente veo que uno de ellos me empuja y esa mujer, aparentemente fue a topar con él". De acuerdo con su relato, la intensión de la llamada "abogada de los pobres" era aventarla, "porque justo estaban las escaleras".

Él la vio venir y como que me empujó, yo no entendía qué pasaba y ella gritaba muchísimo: 'es que aquí la reina del rating soy yo'.

Recordó que momentos antes del incidente, las personas que la acompañaban le dijeron: "'Rocío, camina', yo no qué estaba sucediendo, yo no sabía que ella estaba ahí, yo venía de una reunión".

Asimismo en su charla con los conductores de "Con permiso", Rocío Sánchez Azuara negó tener rivalidad alguna con la señorita Laura: "a mí me vale, yo no tengo rivalidad con nadie, no me enseñaron a tener rivalidad con nadie, yo soy única en lo que hago, me fijo una meta y se acabó".

Por otra parte, recordemos que el 2021 fue un año "turbulento" para Laura Bozzo, luego que las autoridades mexicanas giraran una orden de arresto, debido a unos problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), sin embargo, ante un amparo que solicitó, de momento no puede ser aprehendida.

Al parecer cometió un delito fiscal que sobrepasa los 13 millones de pesos; en caso de ser culpable, podría pasar entre 3 y 9 años en prisión.

El SAT le embargó a Laura Bozzo una casa en garantía por una deuda fiscal, sin embargo, al tener aún en su poder las escrituras de dicho inmueble, las usó para vender la propiedad, por lo que incurrió en el delito de "depositario infiel".

En un reciente encuentro con varios medios de comunicación, Laura Bozzo manifestó: "yo tengo la suerte de tener abogados que realmente se están ocupando del caso y han presentado las pruebas que se han requerido para demostrar que nuca hubo un tipo de depositario ilegal, es más en algún momento yo ofrecí la casa y me la negaron".