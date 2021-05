¡La reina reclama su trono! Así fue el fantástico popurrí de éxitos en vivo de Thalía

México.- Thalía, la reina del pop latino, causó gran furor durante la noche del pasado domingo con su presentación en vivo desde los Latin Grammys Celebra Ellas y Su Música, donde se apoderó del escenario para reclamar su trono como una de las cantantes más exitosas y aclamadas del país azteca.

La cantante mexicana anunció su asistencia al especial evento para celebrar a las mujeres más importantes de la industria musical con una fotografía inédita de su nuevo disco "desAMORfosis" y su siguiente publicación fue en su paso por la alfombra roja del evento, luciendo espectacular y como toda una jovencita.

Un vestido color beige de corsé con pedrería y escote de corazón con una amplia falda fue con lo que deleitó la intérprete de 49 años en su paso por la alfombra roja. Posteriormente apareció como la presentadora con un elegante vestido ajustado asimétrico en color rosa que fue, sin lugar a dudas, el mejor de los atuendos de la noche.

Después regresó al lado de Luis Fonsi para sorprender con un traje en color gris que le quedó de maravilla mientras usaba el cabello recogido. Más tarde sacó su lado más femenino con otro vestido en un tono parecido a su atuendo anterior que poseía una larga cola que la hacía lucir como una reina sobre el escenario, mientras usaba un corto de cabello en tendencia.

El último de sus atuendos como host del evento fue un maravilloso vestido rojo con tul en la falda y la parte del escote, algunas transparencias y forma de sirena, marcando su figura de princesa a los 49 años de edad y luciendo el cabello suelto y ondulado con el fleco recogido.

Luego vino su fantástica presentación en vivo, un popurrí de éxitos que se convierte en una de las presentaciones más aclamadas de su larga trayectoria. Thalía aprovechó al máximo el escenario y primero salió con un atuendo estilo esquimal en color rojo para interpretar 'Mojito', uno de los temas de su nuevo disco.

La cantante mexicana se quita esta enorme capa peluda para lucir su figura de jovencita en un body plateado con botas rojas y algunos detalles que le daban un toque juvenil, esto para cantar el tema 'Piel Morena', lanzado en 1995, mientras llevaba el cabello recogido. A este le siguió 'Amor a la mexicana', un éxito de 1997.

Cuando parecía que todo no podía ir mejor, sorprende con 'No me acuerdo', un éxito reciente de su carrera, momento en que cambió sus botas por unas plateadas y utilizó una chamarra morada. Se despoja de esta prenda y la cambia por mangas con la bandera LGBT para cantar 'A quién le importa' como si se tratara una presentación de sus mejores años de carrera. Finalmente cierra el show con 'Arrasando', el éxito más importante de su discografía.