La relación entre Josefina Echánove y su hija María del Sol, y la manera en que impulsó su carrera

Fue por medio de un comunicado que la familia de la primera actriz Josefina Echánove, había fallecido este 29 de diciembre a la edad de 92 años.

Josefina Echánove fue madre de tres hijos, la periodista Peggy Echánove, el actor Alonso Echánove, y la cantante Marisol Ecánove, más conocida en el medio artístico como María del Sol.

A través de sus redes sociales, María del Sol despidió a su madre, quien fue una gran actriz, muy importante para la escena artística de México, conocida por sus papeles en ‘Cuna de Lobos’, ‘La dueña’, ‘Rubí’, y su última telenovela, ‘Corazón Salvaje’.

Con un mensaje en su Twitter y su Instagram, la cantante dio el último adiós a Josefina Echánove.

“HOY, Doña Josefina Echánove... La Reina Madre... Descansa”, se lee de manera breve el mensaje por parte María del Sol, acompañado por una fotografía en blanco y negro de su difunta madre.

HOY, Doña Josefina Echánove... La Reina Madre... Descansa. ������ pic.twitter.com/Mj77ZI46Up — Maria del Sol (@maria_del_sol) December 29, 2020

Entre los colegas del medio artístico y el público, era bien conocida la buena relación entre madre e hija, que la misma María del Sol compartía en sus mismas redes sociales con grandes muestras de cariño y fotografías juntas.

Josefina Echánove y María del Sol constantemente se dejaban ver juntas pasando agradables momentos madre e hija, que se volvieron difíciles tras el inicio de la pandemia, por lo que durante meses ya no se les veía juntas por seguridad a la primera actriz.

“¡Ella es Doña Josefina Echánove, mi MAMÁ! ¡Te AMO!”, se leía en uno de los últimos tweets que le dedicó, a mediados de año.

Ella es Doña Josefina Echánove, mi MAMÁ! Te AMO! Podrías dejarle un mensaje aquí! ❤️��❤️ pic.twitter.com/uIvNX3HgD8 — Maria del Sol (@maria_del_sol) May 10, 2020

Fue la misma Josefina Echánove quien descubrió el gran talento de la cantante, y quien la impulsó a iniciar su carrera en los escenarios.

María del Sol contó años atrás en una entrevista que, a pesar de provenir de una familia de grandes artistas, en un inicio ella no estaba interesada en la música ni en el espectáculo, sino que fue su bisabuela quien la obligó a tomar clases de piano.

La cantante contó la anécdota en la que, tras ser regañada por su madre por sus malas calificaciones, tomó el piano, que había dejado luego del fallecimiento de su bisabuela, y se desahogó en él, dando a conocer su gran talento vocal.

“Empecé a hacer unos lamentos tipo soul, y mi mamá se me queda viendo y me dice, ‘oye, no cantas mal’”, contó.

Fue en ese momento que Josefina Echánove obligó a su hija, una María del Sol de apenas 14 años, "de los cabellos" a tomar una audición para convertirse en cantante.

A pesar de asistir temerosa, fue en el momento en que se desenvolvió en el escenario y se dio cuenta de su propio potencial, que decidió que el canto sería a partir de ese momento la carrera que elegiría seguir.

Hoy en día, a sus 58 años, María del Sol es una de las más grandes voces en México, talento que no sería descubierto de no ser por su propia madre, Josefina Echánove, quien tras su fallecimiento será recordada por mucho cariño por sus hijos y por quienes solían verla actuar.