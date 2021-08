"La respeto muchísimo", expresó Julián Gil sobre Victoria Ruffo y como Poncio Pilato se lavó las manos

En una entrevista para el programa de televisión "El Gordo y la Flaca", el actor argentino Julián Gil aclaró que el polémico mensaje que publicó hace unos días en las stories de su cuenta en Instagram, no estaba dirigido para la actriz mexicana Victoria Ruffo ni para su ex pareja sentimental Marjorie de Sousa.

Dicho mensaje decía: "asco, Dios las cría y ellas se juntan, no se puede justificar en la vida lo injustificable... punto", aparentemente en referencia a la fotografía que Victoria Ruffo publicó en sus redes sociales junto a Marjorie de Sousa, madre de su hijo Matías. Julián Gil le aseguró a Lili Estefan, conductora del show de Univisión antes mencionado, que sus palabras fueron sacadas de contexto.

"Te soy súper sincero, lo que pasa es que la gente saca las cosas de contexto, es lamentable que ya después de casi cinco años que va a cumplir el niño (Matías), todavía se sigan utilizando este tipo de presiones, pero esa publicación viene antes de la fotografía de la señora Victoria, a quien no conozco y respeto muchísimo".

Julián Gil estuvo como invitado especial en el programa "El Gordo y la Flaca". Foto: Instagram @juliangil

La protagonista de telenovelas Victoria Ruffo publicó una foto junto a Marjorie de Sousa en su perfil de Instagram, luego de unas declaraciones de Eugenio Derbez, donde volvió a expresar el coraje que le tenía a la actriz por todos los años que no le permitió ver a su hijo José Eduardo.

El comediante se solidarizó con Julián Gil, quien vive esta misma situación con Marjorie de Sousa, actriz de origen venezolano quien logró quitarle la patria potestad de Matías y no permite que lo vea.

Al respecto el también modelo y empresario argentino comentó en el programa antes mencionado, no conocer en persona a Eugenio Derbez: "yo nunca me he tomado ni siquiera un café con él, nos conocemos del medio, pero no soy su amigo y hay que destacar que él no sale a apoyar a Julián, apoya a millones de niños y padres que son víctimas de la alienación parental".

Julián Gil reiteró que su mensaje lo publicó antes de que Victoria Ruffo posteara esa foto al lado de Marjorie de Sousa. "Cualquier cosa que yo ponga ahora siempre lo van a sacar de contexto y lo van a relacionar, pero sí quiero agradecer a Eugenio Derbez por el apoyo, creo que de alguna manera vivimos en sangre propia lo que es la alienación parental y la violación de los derechos de los niños".

Leer más: ¡Sufre Zague! El galán de telenovelas Emmanuel Palomares, pone nerviosa a Paola Rojas al bailar pegaditos