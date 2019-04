La respuesta de Carolina Sandoval tras críticas por su vestido

Carolina Sandoval, mejor conocida como "La Venenosa", fue severamente criticada por el vestido verde que usó en la reciente entrega de los Premios Billboard Latino en la Ciudad del Pecado (Las Vegas, Nevada).

A través de su cuenta de Instagram compartió algunos de los memes que inspiró por su atuendo "extravagante" en los Latin Billboard, como muchos señalaron en redes sociales. Con el estilo que la caracteriza, la conductora del programa Suelta la Sopa comentó: "a mí en verdad no me importa si les gustó o no".

A mí me encanto, por delante, por detrás...me veo divina, ¿por qué me veo tan divina?

"Yo me hubiese ido en toalla, me hubiese ido en bata de baño, me vale tres pepinos y dos arepas de mantequilla, porque yo les he dicho a ustedes que lo que importa es la personalidad, la actitud, esas ganas que tú tengas siempre de quedar en cualquier lista, a mí vale quedar en la lista de las mejores vestidas, de las peores...al final del día no tengo competencia", comentó la presentadora de Telemundo.

Sobre el outfit que decidió usar para causar revuelo en la alfombra roja de los Billboard Latinos (como confesó ella misma), señaló: "camaleón, esto es lo que para mi representa mi vestido, un camaleón".

Porque tener la capacidad de transformarse según el momento, para mí es un estilo de vida.

"De hecho los camaleones son bien conocidos por sus cambios de color, que incluyen una variada gama de los colores menos imaginados, pensados...etc".