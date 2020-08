La respuesta de Miranda de Pencier que romperá el corazón de los fans de "Anne with an E"

¿"Anne with an E" tendrá una cuarta temporada? Es la pregunta que se hacen los miles y miles de seguidores de esta exitosa serie. Fue el 25 de noviembre de 2019 cuando Netflix dio a conocer el estreno de la tercera temporada y a su vez, informó que se trataba de la temporada final de esta historia producida por Northwood Entertainment y creada por Moira Walley-Beckett.

Aunque Netflix, el gigante del streaming, no detalló los motivos de la cancelación de "Anne with an E", la creadora reveló que la decisión no fue tomada por el equipo creativo, sino por CBC y Netflix. Supuestamente la cancelación se debió a la ruptura del trato entre CBC y Netflix para trabajar en conjunto en series de televisión, ya que CBC supuso que Netflix representaba un deterioro en la industria local canadiense. Aunque los fans han pedido una cuarta temporada de la serie, Miranda de Pencier (encargada de la adaptación de "Anne of Green Gables") fue contundente con su respuesta:

Por difícil que sea enfrentarnos a dejar ir las cosas que amamos, y nos ha encantado este viaje de hacer de 'Anne With an E' tanto como a ti te ha encantado verla, simplemente no hay forma de revivir la serie en ningún lugar en este momento. Eso no sucederá.

"Así que ahora tenemos que amar todo lo que existe de él y aferrarnos a la alegría y la esperanza, maravillarnos que con lo que la serie nos trajo a todos los que trabajamos en esta y a todos los que la vieron", señaló Miranda de Pencier, una respuesta que romperá el corazón de los fans.

Tras el final de la tercera temporada de "Anne With an E" varias preguntas quedaron en el aire. Entre algunas de estas:

¿Cómo será la relación a distancia entre Anne y Gilbert?

¿Qué pasará con Ka'Kwet y su familia?

¿Qué le depara el futuro a Cole?

¿Bash reencontró el amor en Stacy?

¿Qué habría pasado entre Diana y Jerry?

¿Qué clase de maestra sería Anne o qué clase de doctor sería Gilbert?

Cuando se dio a conocer que "Anne With an E" había sido cancelada, la creadora Moira Walley-Beckett (productora y escritora canadiense), contó en sus redes sociales que se buscaron varias alternativas para darle a la serie un justo final. Una de estas alternativas fue pasar la historia al cine, sí, se llegó a tener como opción desarrollar el final en una película para la pantalla grande.

Por favor, sepan que también luchamos, intentamos cambiar de opinión, intentamos encontrar un nuevo hogar, intentamos hacer una película final. Hicimos nuestro mejor esfuerzo. 'Después de intentar y ganar, lo mejor es intentar y fallar', LM Montgomery dijo eso. De cualquier manera, lo intentamos.

"El arte y el comercio nunca es un matrimonio fácil. A menudo lo encuentro inexplicable. Éste es uno de esos momentos, pero es imposible discutir con palabras como economía, algoritmos, demografía, etc. Pero esas palabras y otras como estas son la razón por la que las redes no quieren continuar. Y no encontramos un receptor en ningún otro lugar. Sé que estás molesto y decepcionado, triste y enojado, lo entiendo completamente, porque nuestra querida Anne ha sido arrebatada. Si hubiera algo más que hacer, lo haría. Así que ahora sabes lo que yo sé".

Moira Walley-Beckett describió toda esta situación como "un romance trágico después de todo, pero, de nuevo, el amor es amor y el amor no se pierde cuando se nutre. Siempre amaremos a nuestra Anne con una E. Siempre amaremos Green Gables con todo nuestro corazón y todo lo que representa, no pueden quitarnos eso, te quiero mucho. Gracias por luchar y amar a mi Anne tanto como yo".

