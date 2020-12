La revolución que Shakira ha hecho en TikTok con su nuevo reto viral

Colombia.- Recientemente la cantautora colombiana Shakira fue la elegida para darle el toque femenino y el sabor latino al nuevo sencillo de la agrupación estadounidense Black Eyed Peas, 'Girl like me', proveniente de su más nuevo álbum titulado "Translation". Aunque este tema se lanzó el pasado 19 de junio, su video oficial fue lanzado hasta este 04 de diciembre debido a los retrasos por la pandemia por Covid-19, sin embargo, ha hecho de las suyas de nueva cuenta, logrando ser tendencia en diferentes redes sociales por sus habilidades para el baile.

El video de la cantante vuelve a revivir el famoso baile que hizo durante el Super Bowl de este año, el cual lleva por nombre Champeta, además de incluir el moonwalk que puso de moda el Rey del Pop, Michael Jackson, logrando así volver tendencia el tema y el baile un reto viral en TikTok que todos quieren realizar, tema por el cual Shakira se mostró orgullosa y comentó: "No saben lo feliz que estoy con sus comentarios y la respuesta a 'Girl like me', más de lo que podía desear!! Los quiero!!".

En el video vemos que la hermosa y talentosa cantante baila vestida con un atuendo ochentero y muestra sus habilidades para la patineta por lo que de inmediato sus fanáticos no evitaron que el video llegar al millón de reproducciones al poco tiempo de su lanzamiento en YouTube. Sin embargo, fue en TikTok en donde ganó mucha más popularidad con el reto llamado "#ShakiraChallenge".

Millones de usuarios han visto el video a lo largo y ancho de esta popular plataforma de videos, por lo que la coreografía ha comenzado a popularizarse al máximo, logrando así inundar a la plataforma con este reto, hasta con personas utilizando una inspiración del atuendo que Shakira utilizó en el video oficial de la canción.

Cabe mencionar que Shak vistió un look espectacular; un overol en color negro, una blusa estilo croptop en color rojo, calcetines largos, tenis blancos y una banda azul para el cabello, motivo por el cual vemos a todos sus seguidores utilizando un atuendo muy parecido al de la famosa.

El video se ha vuelto tan popular en dicha plataforma que la misma Shakira se ha pronunciado sobre el tema y ha compartido en su perfil de Instagram uno de ellos, donde vemos a la joven Isela Cervantes hacer el reto con un atuendo casi idéntico al de ella y haciendo sus mejores movimientos de baile mientras de fondo vemos el video original en una pantalla y lo cierto es que se nota que lo ensayó demasiado, ya que le fue de maravilla.

Este reto viral en TikTok no sólo hizo que el video oficial de la canción o que el tema en las distintas plataformas digitales alcanzara millones de reproducciones, sino que la cantante alcanzara en las últimas horas los diez millones de seguidores en su cuenta oficial de TikTok, logrando sorprender a todos.

Más tarde Shakira volvió a compartir otros videos sobre este popular reto, en donde vemos a niños, niñas, hombres y mujeres haciendo el reto copiando los pasos que hace la cantante Barranquilla a la perfección, incluso, hasta se comenzaron a hacer tutoriales de cómo bailar la champeta que hace la cantante en el video de su colaboración al lado de Black Eyed Peas, por lo que todos están aprendiéndola para poder subir su video.

Es importante mencionar que esto era algo que iba a pasar y sin duda lo hizo en el mejor momento, pues durante una entrevista, el cantante y rapero Will.i.Am confesó que se reunió con la cantante latina desde 2008 para trabajar juntos, pero confesó que no encontraban la vibra perfecta para ella, hasta este 2020, es decir, desde hace doce años se preparó el tema.

En el tema, 'Girl like me', el grupo originario de Los Ángeles, California, y la cantante de Barranquilla, Colombia, le cantan a las mujeres latinas: "Quiero una mujer como Shakira, esta latina está rica, quiero una chica de familia que sepa vivir y que viva la vida...me gustan las dominicanas, las boricuas y las colombianas y en East L.A. me gustan las chicanas", dice una parte de la letra.