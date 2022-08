¿La rivalidad las enemistó? Victoria Ruffo explicó el por qué se distanció de Verónica Castro

Durante la presentación de la telenovela "Corona de lágrimas 2", la actriz mexicana Victoria Ruffo, llamada por sus miles de fans como "la queen de las telenovelas", en un encuentro con varios reporteros, habló sobre los rumores de una enemistad con la también histrionisa Verónica Castro, con quien compartió momentos muy especiales de su vida, entre estos, su boda con el político Omar Fayad, actual Gobernador del estado de Hidalgo, México.

"Es una mujer que admiro mucho desde siempre, hace poco le dije a Pato que a mí me hubiera gustado seguir una amistad con ella, pero por x, y o z no se pudo, pero la admiro, la respeto mucho y se me hace una mujer estupenda, maravillosa, con un ángel divino", manifestó Victoria Ruffo, protagonista de "Corona de lágrimas 2", telenovela producida por José Alberto "El Güero" Castro, hermano de Verónica Castro.

De acuerdo con la mamá del actor José Eduardo Derbez (fruto de la relación que tuvo con el comediante Eugenio Derbez), no existe enemistad con Verónica Castro, otra de las grandes actrices de la televisión mexicana, simplemente se distanciaron porque la vida las llevó por caminos distintos.

No hay ningún motivo ni malo ni bueno, o sea, únicamente que siempre pasa, ¿no?, los actores de repente estamos muy unidos una temporada, lo mismo que dije de mis 'hijos' de 'Corona de lágrimas', en 10 años hemos estado en contacto, pero tampoco diario y eso no quiere decir que estemos peleados o que no nos llevemos.

Verónica Castro y Victoria Ruffo fueron amigas muy cercanas, y aunque desde hace unos años se distanciaron, el cariño y la admiración entre ellas perdura. "Con Verónica igual, hice cosas, tuvimos en algún momento acercamientos, estuvo en mi despedida de soltera, estuvo en mi boda, pero finalmente cada una tiene sus cosas qué hacer y sus casas, y sus motivos, entonces no podemos estar siempre juntas, yo la admiro mucho".

Y una clara prueba sobre el cariño que se siguen teniendo, es una publicación que hizo Verónica Castro en sus redes sociales, donde le deseaba todo el éxito a sus hermanos y a Victoria Ruffo, a quien llamó "mi ahijada", con la segunda parte de "Corona de lágrimas 2".

"Todo el éxito del mundo para mis hermanos Fausto y José, este lunes 'Corona de lágrimas 2', suerte para mi ahijada Victoria Ruffo", expresó la mamá del cantante Cristian Castro.

Por otra parte, "Corona de lágrimas 2" se estrena el lunes 29 de agosto a las 6:30 pm (hora de la Ciudad de México), por Las Estrellas. Además de Victoria Ruffo, el elenco está conformado por Maribel Guardia, África Zavala, Geraldine Bazán, Ernesto Laguardia, Mane de la Parra, Alejandro Nones, José María Torres y más.

¿De qué trata "Corona de lágrimas 2"? 10 años después de los sucesos que terminaron con la caída en prisión de Rómulo Ancira por sus crímenes, Refugio y sus hijos, han ido sorteando la vida y sobrellevando las consecuencias de sus buenas y malas decisiones. Tras la partida de Olga a España, después de ceder a Patricio a la tutela de Esperanza, las cosas poco a poco han ido tomando su nivel y su lugar para todos.