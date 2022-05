La ruptura entre Luis "Potro" Caballero y Michelle Vieth: amenazas de muerte y la diferencia de edad

Hace unos años la actriz de telenovelas Michelle Vieth, recordada por sus personajes en melodramas como "La pequeña traviesa", "Soñadoras", "Amigas y rivales", "Mundo de fieras", "Mi fortuna es amarte" y muchas más, tuvo una relación amorosa con el conductor de televisión Luis "Potro" Caballero, uno de los integrantes del reality show de MTV, "Acapulco Shore". Luego de unos meses de noviazgo, sorprendieron a sus seguidores al dar a conocer su separación.

Luis "Potro" Caballero, quien se caracterizó en "Acapulco Shore" por ser muy "mala copa", participa actualmente en el reality de Telemundo, "La casa de los famosos", donde en una charla con el actor mexicano Eduardo Rodríguez, se sinceró por primera vez antes las cámaras y reveló los verdaderos motivos de su ruptura con Michelle Vieth.

"Potro" contó que el ex esposo de la actriz, Christian Aparicio, tuvo mucho que ver en su separación. Durante el tiempo que estuvieron saliendo, en varias ocasiones amenazó de muerte al integrante de "Acapulco Shore".

"Se salió de control también su exmarido, 'psycho', la tiene amenazadísima, también mi paz mental, primero, porque yo ya estaba de: 'me van a matar', cambié de coche porque me amenazaban, con el chofer y así".

Otra de las razones de su separación fue la diferencia de edad. La también conductora de televisión Michelle Vieth tiene 42 años de edad y cuatro hijos, y cuando estuvieron saliendo, él estaba por cumplir los 30. "Completamente otro canal, es otra edad, otra responsabilidad, hijos, yo todavía no estoy para echarme ese paquete".

Luis Alfredo Caballero Dussauge, manifestó tener un cariño muy especial por su es novia, describiéndola como una mujer muy trabajadora y que saca a sus hijos adelante. Asimismo, dijo que la actriz ha tomado algunas malas decisiones a causa de las ex parejas que ha tenido.

"Me cae increíble, ojalá y se le habrá el camino, ahorita ya regresó a las novelas y me da mucho gusto, ella quería regresar, pero su ex no la dejaba, la tenía en el baúl".

Michelle Vieth y Luis "Potro" Caballero se conocieron en el 2019, cuando fueron presentados como los conductores del programa "Tu casa TV" de TV Azteca. Su compañerismo y amistad poco a poco se transformó en otros sentimientos. En octubre de aquel año, la actriz originaria de Acapulco, estado de Guerrero, México, confirmó ante varios medios de comunicación su noviazgo con el participante de "Acapulco Shore".

En ese entonces, se enfrentaba a los rumores de haberle sido infiel a su ex esposo Christian Aparicio. "Es desgastante y drenante, pero es la realidad de todas las mujeres que viven una separación: a veces te va bien, a veces te va mal, a veces te va a regular", expresó.