La saga de Harry Potter regresa a las pantallas

Series.- Esta semana fue anunciado que la saga de Harry Potter regresará, y esta vez por la "pantalla chica", Warner Bros. estaría preparando una precuela para la plataforma de VOD (sistema de televisión que permite a los usuarios el acceso a contenidos multimedia), con la que quiere competir con Netflix, HBO, Disney y Apple.

Warner Bros. aún se encuentra en el proceso de negociaciones para ser posible esta adaptación, con la que los fanáticos del mundo de Harry Potter podrán disfrutar mediante streaming.

La precuela tendrá lugar en Hogwarts y en algunas partes de Europa.

Según el sitio web de películas y series, We Got This Covered, la serie también nos mostrará nuevos personajes con conexiones en los libros. Y que los acontecimientos serán antes de "La piedra filosofal" y después de la saga de "Animales Fantásticos".

Explicó que por los momentos esa es la única información ya que las negociaciones "están bajo llave".

Warner pretende sacar servicio de streaming para el 2020, donde estarán varios de sus grandes éxitos.

Harry Potter es una serie de novelas muy exitosa escrita por la autora británica J. K. Rowling, en la que se describen las aventuras de Harry Potter y sus amigos Hermione Granger y Ron Weasley, en el mundo mágico.