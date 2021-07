La salud de Sammy Pérez se complica, tras contagiarse de COVID-19; detectan un hongo en su pulmón

México. La salud del comediante Sammy Pérez se complica, tras haberse contagiado con COVID-19 y estar intubado desde hace varios días. Acaban de detectar un hongo en uno de sus pulmones.

En varios portales de noticias se comparte que Sammy se encuentra ahora más delicado que antes y es Erick de Paz, representante del actor, quien lamenta que Sammy no mejora.

A través de las historias de Instagram de Sammy, se lee que presentó problemas renales debido a la diabetes que padece, por lo que podría ser necesario realizarle una diálisis.

Sammy es diabético y presenta problemas renales. Hoy amaneció con la presión muy baja. El día domingo el doctor le detectó un hongo en el pulmón y hoy el hongo aumentó más, está agotando todo para no hacerle diálisis”, dice la publicación.

De Paz le pide a las personas creyentes que hagan oraciones para que Sammy mejore, puesto que los doctores hacen todo lo posible para que así sea y ahora está en manos de Dios.

Sammy se encuentra internado en un hospital privado y la cuenta asciende ya a más de 500 mil pesos, dieron a conocer también los familiares del actor, y por eso pidieron ayuda a las personas, puesto que no tiene dinero.

Al día de hoy se adeuda al hospital la cantidad de $516,222.19. Agradeciendo a todos sus buenos deseos y pronta recuperación de Sammy. Y, los donativos para su mejoría”, se informó días atrás en un comunicado.

Se cree que Sammy pudo contagiarse de Covid-19 recientemente en una fiesta a la que acudió en Coahuila, puesto que días después de la reunión comenzó a sentirse mal y aunque no quería ir al hospital, su novia lo llevó "a la fuerza", confesó ella.

Sammy fue diagnosticado con Covid-19 y se internó de inmediato. Dada su gravedad tuvo que ser intubado y así permanece desde hace unos días.

