La seductora mirada de Celia Lora frente al espejo y sin nada de ropa

México. La playmate mexicana Celia Lora la vuelve a hacer y esta vez publica una nueva imagen suya en Instagram en la que hace una mirada desafiante y posa sin ropa. La famosa hija de Álex Lora y Chela Lora confesó hace unos días que Instagram la censuró por sus fotos subidas de tono y hasta le quitó cien mil seguidores.

Y tal vez a manera de desafío o reto, Celia Lora acapara la atención de sus millones de seguidores en su red social en la que ahora postea una imagen donde sale con su busto recargado en un espejo y sale sin nada de ropa en la parte superior de su cuerpo.

La imagen es artística. No cabe duda de Celia Lora es muy guapa e irradia sensualidad en cada imagen que se toma y como prueba la que coloca ahora, la cua ya supera cien mil Me Gusta, pero no pueden verse comentarios, puesto que la misma Celia los tiene bloqueados.

Foto de Instagram

Celia acostumbra a sorprender a sus seguidores contínuamente con publicaciones suyas en las que muestra lo sensual que es, sobre todo le encanta mostrarse en trajes de baño, ya que son su delirio. Tiene una gran colección de ellos y modelarlos en albercas o playas es su pasión.

La hija de los famosos músicos Álex Lora y Chela Lora no se interesó en hacer carrera musical, como sus padres, pero ha logrado acaparar la atención como playmate, modelo, diseñadora y ahora youtuber, además ha participado en reality shows como Acapulco Shore.

Y por si fuera poco, también Celia tiene un programa en MTV titulado El consultorio del amor, en el cual aborda temas amorosos, sexuales y relacionados con la pareja, donde comparte opiniones con invitados especiales.

Celia Lora ama posar en sus bikinis. Foto Instagram

Celia Eloísa Lora García es el nombre completo de la guapa modelo y según información en su biografía, nace en la Ciudad de México, México, el 25 de diciembre de 1983. Es soltera y en varias entrevistas que le han hecho ha comentado que no le interesa tener una familia ni una relación sentimental con nadie, al menos por ahora.

Celia presumió sus tatuajes

Celia Lora , quien recientemente estuvo como invitada en el programa de televisión Montse & Joe, el cual se transmite por Unicable, colocó en días pasados en YouTube un video en el que mostró su colección de tatuajes, cosa que disfrutaron mucho sus fans.

La guapa youtuber, quien en días pasados causó polémica tras proponerle a Chumel Torres que tenga un hijo con ella, cuenta que el primero que se hizo fue cuando tenía 13 años de edad, y es que es una gran admiradora de Michael Jordan, “algo muy chistoso de ese tatuaje es que nunca me gustó”, dijo.

Y también tiene tatuada la firma de Madonna, y 1981, ya que este es el año en que la agrupación de heavy metal, Metallica, inició su exitosa carrera musical y ella es una fiel admiradora de la banda.

