La selfie de Mia Rubín con la que demuestra que será uno de los rostros más bellos de la televisión

Mía Rubín de 17 años de edad, sin duda alguna se ha convertido en uno de los rostros más bellos de la pantalla chica, prueba de ello se debe a que compartió una selfie con la cual solo necesito la luz natural del sol para dejar en claro que será uno de los rostros más bellos de la farándula mexicana.

Y es que siempre se ha dicho que Mía Rubín lo tiene todo para ser una verdadera protagonista de telenovelas, pero ella está mucho más enfocada al mundo de la música, por lo que quedaría hasta el momento descartado verla en algún proyecto de Televisa como lo han realizado sus padres Andrea Legarreta y Erik Rubín.

"Cuando Andre se va, se ve que ellas se abren más para hablar", "Me encantan Cositas, parece que el tiempo no pasa por ella, se ve hermosa. Ojalá y volviera a la televisión", "Si la verdad que eso te lo a aplaudo a Andrea Legarreta y a Erik Rubín las educaron muy bien", "Es una niña muy tierna, muy sencilla, humilde y abierta para su edad, le admiro que ceda a los juegos...que bonito carácter....ojalá no cambie", escriben las redes sociales sobre ella.

Mía Rubín causó revuelo con esta bella selfie/Instagram

Otra de las cosas por las que esta chica ha robado la atención, se debe a que en efecto viste como toda una influencer o modelo del momento, pues si echas un vistazo a sus fotos, podrás ver que siempre tiene fotos frescas de todo tipo, ya sean en jeans de mezclilla o vestidos la hija mayor de los Legarreta siempre trata de andar a la moda como solo ella sabe.

Pero eso no es todo hablando un poco sobre su gusto por la música, las redes sociales desean verla pronto estrenando un nuevo video musical y que además se defina por una buena vez por algún género musical, ya que la hemos visto experimentar con cumbia, además de pop, por lo que la joven ya debería identificarse con algún estilo que vaya con ella, pues es muy fácil ver como se adapta a ellos.