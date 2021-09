"La señora Pati Chapoy me deshizo", Platanito asegura que ella fue la culpable de salir de TV Azteca

El comediante y conductor de televisión Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, aseguró en una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, que la periodista Pati Chapoy, titular del show de espectáculos "Ventaneando", fue la responsable de su salida de TV Azteca. ¿Qué fue lo que pasó?

Los inicios de Platanito en la televisión mexicana fueron en la televisora antes mencionada en el 2002, en el programa "Aquí está la papa", presentado por Omar Germenos. Su peculiar humor no fue del agrado de los altos mandos de TV Azteca y al poco tiempo, fue sacado de ese show.

Sin embargo, Platanito manifestó que Pati Chapoy fue pieza clave en su salida de TV Azteca. Supuestamente la conductora de televisión se molestó por un chiste que hizo el conocido payaso durante la transmisión de "Aquí es la papa".

A Platanito se le ocurrió salir a escena con una pancarta que decía: "cámbiale de canal", algo que no fue del agrado de la Chapoy.

Un día salgo marchando en mi propio programa con un letrerito que decía 'cámbiale de canal, la señora Pati Chapoy me deshizo. No entendió la broma, creo que influyó mucho para que me sacaran del programa.