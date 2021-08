"La señorita murió al ojo de su abuela", revelan de qué falleció Daniela Rodríguez de Enamorándonos

La semana pasada se dio a conocer la lamentable muerte de Daniela Rodríguez, quien formó parte de la primera temporada del show de televisión "Enamorándonos" en su versión estadounidense, transmitida por la cadena Univisión. La joven perdió la vida luego de acudir a una clínica dermatológica en Aguascalientes, México, acompañada de unos familiares.

En una entrevista para Univisión Digital el médico David Poletti, quien atendió a Daniela Rodríguez en la clínica antes mencionada, comentó que la joven murió ante la mirada de sus familiares.

"La señorita murió al ojo de su abuela, de un acompañante y de su marido allá afuera, yo me acomedí (durante) 35 minutos de intentar sacarla de un paro cardiorespiratorio".

De acuerdo con el testimonio del doctor David Poletti, la fallecida participante del programa de televisión "Enamorándonos", acudió a la clínica para una consulta porque tenía un problema con el cuero cabelludo, "ella vino a consulta con su marido, se atendió a los dos". El pasado fin de semana ella volvería a Nueva York, ciudad en la que radicaba junto a su esposo Darwin Cipiano, a quien conoció durante la emisión del show antes mencionado.

"Ellos venían de Pedregoso, Zacatecas, porque el señor dominicano vino a conocer a su familia, tenían poco que se casaron", contó el médico.

Daniela Rodríguez aseguró al raparse, no padecer ninguna enfermedad.

El especialista dermatólogo manifestó que durante la consulta, a Daniela no se le aplicó ningún procedimiento, "ni la paciente tomó ningún medicamento". Asimismo reveló que desde los 19 años de edad "tuvo algo o tenía algo pendiente en su corazón, nunca lo pudo dar como diagnóstico, no sé si tuvo un aneurisma en su coronaria, en una de las más importantes, la arteria coronaria, pero ella sabe, sabía, relataba que le hicieron tres cateterismos, no acabó de definir ella, ya no le dio seguimiento".

Cabe mencionar que en sus últimas publicaciones en redes sociales, Daniela Rodríguez apareció rapada, asegurando: "no estoy pasando por ninguna enfermedad". Aunque el médico David Poletti estuvo durante 35 minutos tratando de reanimarla, falleció en el lugar.

