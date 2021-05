La sensacional foto del actor Elliot Page tras declararse hombre trans y extirparse los senos

En diciembre de 2020 la actriz canadiense Ellen Page, compartió en sus redes sociales un comunicado para informar a sus millones de seguidores, que se identifica como transgénero y que su nombre ahora es Elliot Page.

Soy trans, mis pronombres son él /ellos y mi nombre es Elliot, me siento afortunado de estar escribiendo esto, estar aquí, haber llegado a este lugar de mi vida.

En aquella ocasión el protagonista de la exitosa serie de Netflix "Umbrella Academy", manifestó "me encanta ser trans y me encanta ser queer, cuanto más me abrazo y abrazo plenamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero".

En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, donde tiene 5.3 millones de seguidores, publicó una fotografía que ha causado gran furor. Elliot Page lució su abdomen marcado tras declararse hombre trans y a dos meses de haberse realizado una cirugía de extirpación de senos.

"El primer traje de baño de trans", escribió Elliot Page en su post, usando un traje de baño que permite ver su trabajado abdomen. Su sonrisa dice más que mil palabras, ya que está viviendo en plenitud esta nueva etapa de su vida.

En marzo pasado el actor Elliot Page se convirtió en el primer hombre transgénero en aparecer en la portada de la revista estadounidense TIME. En la entrevista de esta publicación, habló de su cirugía para extirparse los senos, la cual "ha transformado completamente mi vida".

Recordó que en su niñez, como a los nueve años de edad, sabía que su exterior no concordaba con lo que sentía en su interior. Aunque el espejo lo reflejaba como una niña: "me sentí como un niño, quería ser un niño". Incluso le preguntaba a su mamá si algún día podría serlo.